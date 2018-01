(mth) - Die französische Dschihadistin Emilie König ist laut Berichten einer kurdischen Miliz in Syrien gefasst worden. Die 30-jährige war 2012 nach Syrien gereist, um sich dort der Terrormiliz "Islamischen Staat" anzuschließen.

Die Französin galt bereits in ihrem Heimatland als militante Islamistin, bevor sie sich weiter radikalisierte. Sie war nach ihrer Ausreise regelmäßig in Propagandavideos des IS zu sehen, in denen sie zu Anschlägen in Frankreich aufrief. In einem Video ermutigte sie IS-Kämpfer, die Frauen französischer Soldaten anzugreifen und zu töten.

In Frankreich erwarten heimgekehrte IS-Kämpfer hohe Haftstrafen. Erst im vergangenen Oktober war eine Frau zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden.