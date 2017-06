(dpa) - Ein schwerer Luftangriff auf ein Gefängnis der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien hat Menschenrechtlern zufolge mindestens 57 Menschen getötet. Die Opfer seien unter anderem Insassen der Anstalt in Majadin in Ostsyrien, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Der Angriff soll sich demnach am Montagmorgen ereignet haben.



Die Menschenrechtler gehen dabei davon aus, dass die von den USA geführte Militärkoalition das Bombardement ausgeführt hat.

Das Bündnis bombardiert regelmäßig IS-Stellungen in der Region. In den vergangenen Monaten hatte es dabei wiederholt Kritik an den USA wegen steigender Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung in Syrien und dem Irak gegeben. Auch die syrische Regierung und ihre Verbündeten greifen den IS in dem Bürgerkriegsland aus der Luft an.

In dem Gefängnis sollen der Beobachtungsstelle zufolge normale Gefangene wie auch IS-Mitglieder einsitzen, denen zum Beispiel Straftaten vorgeworfen werden. Insgesamt seien elf Dschihadisten bei dem Angriff getötet worden. Auch vier Wachen seien gestorben. Insgesamt befänden sich in dem Gefängnis normalerweise mehr als 100 Menschen.

Wachsende Zahl an Luftangriffen

In der Region im Osten Syriens an der Grenze zum Irak werden viele ranghohe IS-Mitglieder vermutet, die sich vor den Kämpfen in den IS-Hochburgen Mossul und Al-Rakka in Sicherheit gebracht haben. Dort hatte die US-geführte Koalition in den vergangenen Wochen vermehrt Angriffe geflogen. So starben der Beobachtungsstelle zufolge bei einem Bombardement vor einem Monat mehr als 100 Menschen.

In einer Mitteilung vom Dienstag meldete das Bündnis 31 Luftangriffe, sieben davon nahe der Stadt Dair as-Saur, das nicht weit entfernt von dem angegriffenen Gefängnis liegt. Ein Angriff auf die Anstalt ist aber nicht aufgelistet.

Knapp drei Jahre nach Ausrufung ihres sogenannten Kalifates in Syrien und dem Irak steht die Terrormiliz militärisch mit dem Rücken zur Wand. In Mossul wird nur noch ein kleiner Teil des Stadtgebietes vom IS kontrolliert. In Nordsyrien drücken derweil kurdisch geführte Einheiten Richtung Stadtzentrum von Al-Rakka.