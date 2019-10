An einer Kreuzung im hessischen Limburg rammt ein Fahrer mit einem gestohlenen Lastwagen mehrere Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt in aller Richtungen.

Syrer stiehlt Lastwagen und fährt in Autos - acht Verletzte

(dpa) - Mit einem gestohlenen schweren Lastwagen ist ein Mann am Montagabend in der Innenstadt von Limburg auf mehrere Autos aufgefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Der Diebstahl passierte laut Polizei in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes. Der Mann am Steuer des Lkw wurde festgenommen, auch er trug bei der Kollision an einer Ampelkreuzung Verletzungen davon.



Die Hintergründe der tat sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach wie vor unklar. Es sei noch zu früh für Wasserstandsmeldungen zur Motivlage, sagte Alexander Badle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittele in dem Fall - und zwar in alle Richtungen. Weitere Informationen würden voraussichtlich im Verlauf des Tages bekanntgegeben.

Mehrere Medien hatten mit Verweis auf Sicherheitsbehörden gemeldet, dass die Tat als Terror-Akt eingestuft worden sei. Für ein terroristisches Motiv gebe es bislang noch keine Hinweise, es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, so die Staatsanwaltschaft.

Festgenommener Fahrer kommt aus Syrien

Bei dem Festgenommenen Fahrer des LKWs handelt es sich um einen Syrer, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Das Motiv des Mannes, der am Montag einen Lastwagen gekapert und damit mehrere Fahrzeuge zusammengeschoben hatte, sei noch unklar. Er selbst und acht weitere Menschen hatten am Montag Verletzungen erlitten, als er mit dem Lastwagen auf die anderen Fahrzeuge prallte. Der Festgenommene hatte nach Erkenntnissen der Behörden keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Der 1987 geborene Syrer soll bisher noch keine Aussage gemacht haben.

Zunächst war von 17 Verletzten, darunter einem Mann in kritischem Zustand, die Rede gewesen. Diese Zahl wurde später deutlich nach unten korrigiert. Nach Auswertung der Angaben aller beteiligten Rettungsdienste sind acht Menschen leicht verletzt worden, darunter sei auch der Fahrer. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Sieben Menschen mussten zur Behandlung über Nacht im Krankenhaus bleiben.

Wir schließen momentan überhaupt nichts aus. Landeskriminalamt Hessen

Am Tatort gegenüber dem Landgericht der hessischen Kreisstadt stehen am Abend mehrere Autos quer. Trümmerteile liegen auf der Straße.

Mittendrin steht ein weißer Sattelzug mit zerbeulter Front. Ermittler in Schutzanzügen untersuchen das Führerhaus.



Der Lastwagen krachte demnach gegen 17.20 Uhr in acht Fahrzeuge und schob diese zusammen. Mehrere Menschen seien in Autos eingeklemmt, so die Polizei. Wenige Meter entfernt ist eine Ampelkreuzung, an der sich häufig die Autos stauen. Von hier ist es nicht weit zu den Auffahrten der Autobahn 3 oder auf die Bundesstraße 49 nach Gießen.

Die Ermittler gehen nach ihren bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Fahrer des Lastwagens diesen gestohlen hat - in unmittelbarer Nähe des Unfallortes auf der Hauptverkehrsstraße. Details dazu wurden zunächst nicht genannt.

Ob er die Autos vor ihm mit Absicht gerammt hat, auch dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. „Die Hintergründe, die Veranlassung, das ist alles Gegenstand der Ermittlungen“, sagte LKA-Sprecher Sabais. Mit Details zu dem Fahrer hielt sich die Polizei ebenfalls aus „ermittlungstaktischen Gründen“ zurück.

Mich hat ein Mann aus meinem Lastwagen gezerrt.

Die „Frankfurter Neue Presse“ („FNP“) zitierte den rechtmäßigen Fahrer des Lasters: „Mich hat ein Mann aus meinem Wagen gezerrt.“ Der „FNP“ zufolge soll der Mann, der bei der Kollision am Steuer saß, von mehreren Passanten erstversorgt worden sein. „Dabei soll der Fahrer laut den Passanten mehrmals „Allah“ gesagt haben“, wie ein „FNP“-Reporter berichtete. Dazu machte die Polizei ebenfalls keine Angaben und verwies darauf, dass alle Hinweise und Zeugenaussagen geprüft würden.

Bei dem Logistikdienstleister bei Mannheim, dessen Name auf dem Sattelzug steht, sagte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf Anfrage, für Auskünfte sei am späten Abend niemand mehr im Haus.

Polizei warnt vor Spekulationen

Die Polizei warnte wiederholt vor Spekulationen über den Hintergrund des Vorfalls. „Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen. Ermittler seien vor Ort, unter anderem sei ein Hubschrauber im Einsatz. „Es geht um Übersichtsaufnahmen und eine saubere Ermittlungsarbeit.“

Der Sprecher widersprach Spekulationen, es herrsche eine „Nachrichtensperre“ der Behörden. „Gesicherte Erkenntnisse geben wir heraus.“ Dass der Fahrer festgenommen worden sei, bezeichnete er als normal. „Bei jedem Unfall mit so vielen Verletzten fährt ein Fahrer danach nicht einfach davon.“

Auf Twitter schrieb die Polizei Westhessen: „Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand.“ Zudem rief sie Zeugen dazu auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben, Videos oder Bilder haben, die mit den Geschehnissen im Zusammenhang stehen.

Wohnungsdurchsuchung in Langen

Nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen in Limburg ist in der Nacht zum Dienstag eine Wohnung im südhessischen Langen durchsucht worden.

Die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Limburg, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag in Offenbach. Weitere Details nannte sie nicht.

An dem Einsatz in Langen war der Sprecherin zufolge ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt.