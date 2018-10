Brett Kavanaugh hat seinen Lehrauftrag in Yale gekündigt - ohne Angabe von Gründen. Ob er erwartet, an den Supreme Court berufen zu werden, oder ob der Rückzug mit der Kritik an seiner Person zu tun hat, ist also nicht klar.

Supreme-Court-Anwärter Kavanaugh unterrichtet nicht mehr an Elite-Uni

Brett Kavanaugh hat seinen Lehrauftrag in Yale gekündigt - ohne Angabe von Gründen. Ob er erwartet, an den Supreme Court berufen zu werden, oder ob der Rückzug mit der Kritik an seiner Person zu tun hat, ist also nicht klar.

(dpa) - Der Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht, Brett Kavanaugh, wird im Januar 2019 seinen Lehrauftrag an der Elite-Universität Harvard aufgeben, wo er derzeit Jura unterrichtet. Das geht aus einer E-Mail an die Studierenden hervor, die dem Sender CNN nach eigenen Angaben am Montag vorlag. Darin habe die Universität mitgeteilt, Kavanaugh könne sich nicht für den Kurs im kommenden Wintersemester verpflichten. Die Gründe für seinen Rückzug waren zunächst unklar. Möglich wäre seine Erwartung einer Tätigkeit am Supreme Court oder aber die jüngste Kritik an seiner Person.

Laut dem CNN-Bericht hatten bis zum Montagabend mehr als 800 Absolventen der Harvard Law School (HLS) einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Universität aufforderten, Kavanaugh seinen Lehrauftrag zu entziehen. Die Belästigungsvorwürfe von Christine Blasey Ford seien „glaubwürdig und schwerwiegend“ und müssten ernstgenommen werden, hieß es darin laut CNN. „Sie stellen seinen Charakter und seine Moral ernsthaft infrage und sollten ihn von einer Position auf Lebenszeit als Richter am Supreme Court disqualifizieren.“ Als Lehrender an der Harvard Law School sei Kavanaugh nicht mehr tragbar.

Die Psychologie-Professorin Blasey Ford hatte am Donnerstag vor dem Justizausschuss des Senats ihre Anschuldigung untermauert, dass Kavanaugh 1982 bei einer Schülerparty versucht habe, sie zu vergewaltigen. Kavanaugh wies das anschließend erneut zurück.