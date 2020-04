Ein 33-jähriger Angreifer soll in einer Kleinstadt in Frankreich nahe Valence auf Passanten eingestochen haben. Zwei Menschen starben.

Südostfrankreich: Zwei Tote nach Messerangriff

(dpa/AFP) - Bei einem Messerangriff im Zentrum der Stadt Romans-sur-Isère im Südosten Frankreichs sind Medienberichten zufolge am Samstagmorgen mindestens zwei Menschen getötet worden. Zur Motivation des von der Polizei festgenommenen mutmaßlichen Täters ist bisher nichts bekannt. Die Medien beriefen sich auf Feuerwehr, Polizei- und Ermittlerkreise.

Demnach sollen sich die Angriffe auf einer Straße und in Läden ereignet haben. Der mit einem Messer bewaffnete Angreifer griff zunächst den Besitzer eines Tabakladens in dessen Geschäft an. Als seine Frau dazwischen gehen wollte, wurde sie ebenfalls verletzt, wie die Bürgermeisterin der Gemeinde Marie-Hélène Thoraval der französischen Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Anschließend hätte der Angreifer sich bei einem Metzger ein neues Messer besorgt und in diesem Laden aber auch davor Menschen angegriffen. Kurz nach 11 Uhr konnte der mutmaßliche Täter überwältigt werden. Bei dem Angriff starben laut AFP zwei Menschen, fünf wurden verletzt - anfangs hatte die Agentur von sieben Verwundeten geschrieben.

Motiv unklar

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 33-jährigen Mann handeln. Er sei der Polizei vorher nicht bekannt gewesen. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner sprach in einer kurzen Ansprache am Samstagnachmittag von zwei Toten und fünf Verletzten, die es bei dem terroristischen Akt gegeben hätte. Dann betonte er jedoch, dass es auschließlich dem Parquet national antiterroriste (PNAT) zustehe, zu urteilen, ob es sich um einen terroristischen Akt handele - oder nicht.

Mes pensées accompagnent les victimes de l'attaque de Romans-sur-Isère, les blessés, leurs familles. Toute la lumière sera faite sur cet acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé ces dernières semaines. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 4, 2020

Man werde alles möglich zur Aufklärung dieser abscheulichen Tat tun, schrieb Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Samstagnachmittag auf Twitter.