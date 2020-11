Das Land am Han-Fluss hat die Pandemie deutlich besser in den Griff bekommen als europäische Länder. Der Erfolg beruht auf Eingriffen in die Privatsphäre der Bevölkerung.

Südkoreas datenschutzrechtlicher Preis für den Covid-Erfolg

Von Fabian Kretschmer (Peking) Der Grund für Südkoreas Erfolg bei der Covid-Pandemie ist bei weitem kein Geheimnis ...