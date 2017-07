(dpa) - Wegen eines neuen Waldbrandes in Südfrankreich sind in der Nacht rund mindestens 10.000 Bewohner und Touristen in Sicherheit gebracht worden. Menschen mussten Häuser und Campingplätze verlassen.





Unter den Evakuierten befand sich auch die großherzogliche Familie. Wie der Hof auf Anfrage bestätigte, mussten Großherzog Jean, Großherzog Henri, Großherzogin Maria Teresa sowie einige andere Mitglieder der großherzoglichen Familie ihre Sommerresidenz im etwa zehn Kilometer entfernten Cabasson um 1 Uhr nachts verlassen. Sie wurden von der französischen Polizei an einen sicheren Ort verbracht. Wie lange die Evakuierung andauern wird, ist noch nicht bekannt.



Foto: Screenshot Google Earth

Das Feuer dehnte sich auf einer Fläche von rund 600 Hektar in der Nähe von Bormes-les-Mimosas im Département Var aus, berichtete der Nachrichtensender Franceinfo am Mittwoch. Der Ort liegt nahe der Küste zwischen Hyères und dem Luxus-Badeort St. Tropez.

Menschen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden. In Südfrankreich und Korsika waren seit Wochenbeginn wegen des starken Windes zahlreiche Waldbrände ausgebrochen.