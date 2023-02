Vor der Küste Südafrikas startet ein höchst umstrittenes Militärmanöver. Ausgerechnet zum Jahrestag der Ukraine-Invasion.

International 3 Min.

Krieg in der Ukraine

Südafrika spielt Krieg mit Russland und China

Vor der Küste Südafrikas startet ein höchst umstrittenes Militärmanöver. Ausgerechnet zum Jahrestag der Ukraine-Invasion.

Von Johannes Dieterich (Pretoria)

Südafrika hat zu Kriegsspielen geladen. Gemeinsam mit Russland und China will die Marine der Kap-Republik ab Freitag vor der südafrikanischen Ostküste eine zehntägige Militärübung abhalten. Doch das Manöver sorgt gleich aus mehreren Gründen für Stirnrunzeln: Journalisten wurden von dem Spektakel verbannt, Russland soll laut Armeequellen den Test seiner neuen „praktisch unaufhaltbaren“ Hyperschallrakete planen und auch der Zeitpunkt hätte kaum unpassender gewählt werden können. Am 24. Februar jährt sich die russische Invasion der Ukraine. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell spricht von einer „Angelegenheit von ernster Sorge, um es gelinde auszudrücken“.

Leben unter den Bedingungen eines bitteren Friedens Johannes Dieterich konnte die äthiopische Krisenregion Tigray bereisen, wo die humanitäre Lage trotz Friedensvertrag katastrophal ist.

Exercise Mosi II ist das zweite Manöver, das Südafrika mit China und Russland abhält; zuletzt war es 2019 so weit. „Aber damals war es ein ganz anderer Kontext als heute, da Russland in einen souveränen Staat einmarschiert ist“, sagt Steven Gruzd, Experte am Südafrikanischen Institut für internationale Angelegenheiten (SAIIA) in Johannesburg. Der Zeitpunkt sei „besonders unglücklich“ gewählt und werde seiner Ansicht nach „große Aufmerksamkeit“ auf Südafrikas bröckelnde Menschenrechtsbilanz lenken.

Russische Propagandaübung

Die Wochenzeitung „Daily Maverick“ erwartet eine „russische Propagandaübung“, die Südafrikas Marine wohl „zum Zuschauer in ihrem eigenen Vorgarten“ mache. Dafür könnte der Test von Russlands neuer Zirkon-Hyperschallrakete sorgen. Das neun Meter lange Geschoss gilt mit einer Geschwindigkeit von über 6.000 km/h als unaufhaltsam durch konventionelle Abwehrsysteme – und bereitet der NATO Kopfzerbrechen. Verstaut sind die Raketen an Bord der Admiral Gorshkov. Die russische Fregatte lief am Montag in Kapstadt ein und nimmt in den kommenden Tagen Kurs auf Durban, wo sich derzeit chinesische und südafrikanische Kriegsschiffe versammeln.

Für Südafrikas Verteidigungsministerin Thandi Modise ist das Manöver eine Gelegenheit, „Kenntnisse, Wissen und Erfahrung auszutauschen“. Die würden unter anderem im Kampf gegen moderne Piraterie helfen. Kritik an der Partnerwahl weist man in Pretoria zurück, schließlich habe man in den letzten Monaten ähnliche Manöver auch mit den USA, Frankreich und anderen afrikanischen Ländern abgehalten.

Kritik an der Partnerwahl weist man in Pretoria zurück.

Politologe Gruzd überzeugt das Argument nicht. „Natürlich kann Südafrika mit jedem nach Belieben zusammenarbeiten. Dann ist es aber schwierig, weiterhin zu behaupten, blockfrei zu agieren.“ Bis dato hat Südafrika versäumt, den russischen Angriffskrieg zu verurteilen; bei UN-Resolutionen enthielt es sich stets seiner Stimme. Als Ursache gilt neben Wirtschaftsbeziehungen die historische Verbindung zwischen Russland und dem regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC). Etliche ehemalige Freiheitskämpfer erhielten in der Sowjetunion eine militärische Ausbildung, so auch die heutige Parlamentspräsidentin Nosiviwe Mapisa-Nqakula und der umstrittene Ex-Staatschef Jacob Zuma.

Es bereitet uns Sorge, dass die ANC-Regierung zu einer Eskalation des Krieges beitragen könnte. Oppositionspolitiker Herman Mashaba

Inzwischen sorgt die Freundschaft aber auch in Südafrika für Unmut. „Es bereitet uns Sorge, dass die ANC-Regierung zu einer Eskalation des Krieges beitragen könnte“, sagte der Oppositionspolitiker Herman Mashaba. Stattdessen sollte sie „Nelson Mandelas Traum folgen“ und Menschenrechte auf der ganzen Welt stärken. Der Verteidigungssprecher der größten Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA), Kobus Marais, warnt außerdem: Das Manöver könnte Südafrika von seinen „wichtigsten Handelspartnern“, also westlichen Staaten, „noch weiter entfremden“.

In der EU ist man alarmiert

In der EU ist man alarmiert. Keineswegs verlange man von Afrika, sich für eine Seite zu entscheiden, betonte der Außenbeauftragte Borrell nach einem Besuch vor drei Wochen in Pretoria. Jedoch erwarte man von allen Staaten, die UN-Charta zu verteidigen. Russlands „eklatante Missachtung internationalen Rechts“ sei für Europa „ebenso eine Gefahr wie für Afrika“, so Borrell.

Was die Lage in der Sahelzone so gefährlich macht Frankreichs Versuch, die Sahelzone zu befrieden, ist gescheitert. Massaker und Kämpfe häufen sich. Welche Folgen könnte das für Europa haben?

Für Sanusha Naidi, Forscherin am Institut für Globalen Dialog (IGD) in Pretoria, geht es beim Manöver weniger um den geopolitischen Beigeschmack. „Die Frage sollte eher lauten, wie wir in unserer gegenwärtigen Wirtschaftskrise die Kosten dafür rechtfertigen.“ Südafrika gilt als Land mit den größten Einkommensunterschieden; mehr als die Hälfte der 60 Millionen Einwohner lebt in Armut. Zudem kam es in den letzten Monaten fast täglich zu stundenlangen Stromausfällen. Wäre das Geld für die Militärübung nicht viel besser in Jobprogramme oder in den Kampf gegen die Stromkrise investiert? Das fragt sich nicht nur Naidi.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.