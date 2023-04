Afrika-Korrespondent Johannes Dieterich erklärt im Podcast die aktuelle Lage sowie die Hintergründe des Sudan-Konflikts.

Podcast Wortwechsel

Sudan: "Der Westen hat einen großen Fehler gemacht"

Es sind dramatische Szenen, die sich derzeit angesichts der Kämpfe zwischen Armee und Milizen im Sudan abspielen. In der Hauptstadt Khartum etwa seien kaum noch Zivilisten, sondern nur Soldaten in den Straßen unterwegs. Es komme zu Unterernährung und einem Wassermangel. „Khartum wird mehr und mehr zerstört. Es ist wie eine Ghost City, wie eine Geisterstadt“, berichtet der Afrika-Korrespondent des „Luxemburger Wort“, Johannes Dieterich, in der zehnten Folge des Podcast „Wortwechsel“.

„Die Leute sitzen jetzt schon seit zwei Wochen in ihren Wohnungen und können nicht raus; wenn sie rausgehen, sind sie sofort in Lebensgefahr“, so der in Johannesburg lebende Journalist. Ein Hoffnungsschimmer seien Initiativen von Zivilisten in Khartum, die sich über Messengerdienste verständigten und etwa ältere Leute versorgten.

Im Podcast geht Dieterich auf die aktuelle Krisensituation aus, erläutert aber auch die Hintergründe des Konflikts zwischen der Armee und paramilitärischen Gruppierungen. „Der Sudan ist 1956 unabhängig geworden. Seitdem herrschen im Sudan eigentlich immer Kriege“, erklärt Dieterich. „Das sind meistens Bürgerkriege, die nicht im Zentrum, in Khartum waren, sondern immer am Rand lagen, im Südsudan, in Darfur.“

Die Perspektiven für das Land seien besorgniserregend. „Es sieht fürchterlich aus“, sagt Dieterich, der selbst kurz nach dem Sturz des autoritären Langzeitherrschers Omar al-Baschir 2019 in Khartum war. Dafür trage auch das Ausland eine Mitverantwortung: „Der Westen hat einen großen Fehler gemacht.“ Denn nach dem Sturz des Diktators habe das Ausland weiter die Generäle hofiert, statt die Zivilgesellschaft zu stärken. „Und das, was jetzt passiert, dass die zwei Generäle gegeneinander kämpfen, das ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklung zu sehen“, so Dieterich.

