Unbekannte zerstörten in der Nacht drei Lastwagen mit Veranstaltungstechnik für eine geplante Demo am Samstag

Stuttgart: Lastwagen mit Technik für "Corona-Demo" angesteckt

Unbekannte zerstörten in der Nacht drei Lastwagen mit Veranstaltungstechnik für eine geplante Demo am Samstag

(mth) - Einen geplante Demo gegen Corona-Beschränkungen in Stuttgart wird am Samstag wohl vor einem Problems stehen: drei Lastwagen mit Tontechnik, die für die Veranstaltung geplant waren, wurden zerstört. Mehrere 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge.

Irrsinn mit Methode rund um Corona Das aus den sozialen Medien verbannte Propaganda-Video “Plandemic” zeigt, wie konspiratives Denken die öffentliche Gesundheit gefährdet.

Der Zwischenfall ereignete sich in Stuttgart-Untertürkheim. Anwohner meldeten gegen 2.35 Uhr mehrere brennende Fahrzeuge auf dem Gelände einer Firma für Veranstaltungstechnik an der Augsburger Straße. Bei Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass eine Zugmaschine mit Auflieger sowie ein weiterer Lkw (7,49 t) und ein Lautsprecherwagen in Vollbrand standen.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zur eingeleiteten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Auf den Transporter-Fahrzeugen waren Gegenstände für eine Demonstration auf dem Cannstatter Wasen am heutigen Tage vorgesehen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.