In 15 französischen Departements gilt am Samstagabend die Wetterwarnung der Warnstufe "Orange" - denn der Sturm Fabien wütet im Süden und im Südwesten des Landes.

Sturmwarnung in Frankreich

(dpa/AFP) - In 15 französischen Départements im Südwesten und im Süden Frankreichs gilt am Samstagabend eine Wetterwarnung der Warnstufe Orange - in 14 Fällen wegen starker Böen des Sturms "Fabien". Auch für Gironde und Korsika gibt es eine Wetterwarnung der Stufe Orange wegen hoher Wellen, Überflutungsgefahr und starker Regenfälle.

Bereits am späten Samstagnachmittag gab es in Frankreich starke Regenschauer und Windböen mit Spitzen von bis zu 148 km/h an der baskischen Küste. In der Nacht zu Sontag soll sich der Sturm kurz beruhigen, um dann mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h auf die Küsten zu treffen - so die Vorhersage.

Nach heftigen Regenfällen am Samstagmorgen wurde der Flughafen in Ajaccio wegen überfluteten Fahrbahnen geschlossen. Foto: AFP

In Ajaccio auf der Insel Korsika wurde am Samstagnachmittag der Flughafen geschlossen, da die Start- und Landebahn unter Wasser stand. Die letzten Schiffe fuhren gegen 16 Uhr aus dem Hafen ab; alle späteren Fahrten wurden abgesagt. Die Zugänge zu Ajaccio werden zwischen 21 Uhr am Samstagabend bis 9 Uhr am Sonntagmorgen gesperrt, um zu vermeiden, dass Menschen auf überfluteten Straßen stecken bleiben.

Vermisster Segler bei Marseille vermisst

Bei Fos-sur-Mer nordwestlich von Marseille kenterte am Freitagabend ein Segelboot. Ein Segler werde vermisst, zwei Besatzungsmitglieder wurden gerettet, teilte die Seepräfektur mit.