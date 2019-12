Starkregen und Böen bis 160 km/h fegten am Donnerstag über die iberische Halbinsel hinweg.

Sturm Elsa fordert vier Todesopfer in Spanien und Portugal

Der Sturm Elsa hat in der Nacht zum Donnerstag mit Windböen und Starkregen die Iberische Halbinsel heimgesucht und in Spanien und Portugal mindestens vier Menschen getötet.

Am Freitagmorgen wurden die Seeverbindungen zwischen Marokko und Spanien in der Straße von Gibraltar wegen schlechten Wetters unterbrochen. Spanien, Portugal und die Atlantikküste Frankreichs bereiteten sich auf weiteres schlechtes Wetter vor, da am Samstag ein neuer Sturm namens Fabien angekündigt ist.

In Portugal starb in der Region Setubal ein Mann bei einem Verkehrsunfall, der durch einen umstürzenden Baum verursacht wurde. Ein weiterer Mann wurde durch den Einsturz eines Hauses im Bezirk Viseu, 300 km nördlich von Lissabon, getötet.

In der selben Gegend wird ein dritter Mann vermisst und die Rettungsdienste befürchten, dass er von einem Fluss weggespült worden sein könnte, als er mit einem Traktor auf einer teilweise eingestürzten Straße unterwegs war.

In Spanien starb ein Mann bei einem Erdrutsch in den Bergen von Asturien, im Norden des Landes, wo Böen von bis zu 160 km/h registriert wurden. Eine weitere Person starb, als eine Mauer in einem Park in Santiago de Compostela, im Nordwesten der Halbinsel, einstürzte.

Die relative Flaute vom Freitag wird nur von kurzer Dauer sein, da der Sturm Fabien am Samstag portugiesisches Gebiet erreicht und weitere Regen- und Windböen von bis zu 120 km/h in den Bergen verursachen dürfte. Die Auswirkungen dieses zweiten Sturms werden jedoch voraussichtlich weniger intensiv sein, so das portugiesische Meteorologische Institut.