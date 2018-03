Stürmische Zeiten für Trump

Stormy Daniels sagt, jemand habe versucht sie einzuschüchtern, öffentlich über ihre Affäre mit Donald Trump zu sprechen. Auf dem Fernsehsender CBS tat die 38-jährige Porno-Darstellerin nun genau das.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang aus Washington

Das Weiße Haus verrät nicht, ob der Präsident das zur besten Sendezeit am Sonntagabend ausgestrahlte Interview gesehen hat. Trump erwähnte es auch nicht in seinem morgendlichen Twitter-Sturm. Und gewiss saß Ehefrau Melania nicht neben ihm. Die Frist Lady zog es vor, in der Strandvilla von Mar-a-Lago zu bleiben.

Gewiss hätte Melania zu den saftigen Details des Pornostars ein paar unangenehme Fragen an den Präsidenten gehabt ...