Nach den US-Sanktionen gegen mehrere türkische Minister vor gut einer Woche kommt jetzt der Gegenschlag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnet das Einfrieren möglicher Vermögen zweier US-Minister in der Türkei an.

Streit zwischen Trump und Erdogan eskaliert

(dpa) - Nach den US-Sanktionen im Konflikt um den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson hat Präsident Recep Tayyip Erdogan nun Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. „Wir werden die Vermögen des amerikanischen Justiz- und Innenministers in der Türkei einfrieren, falls sie welche haben“, sagte Erdogan am Samstag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede bei einem Kongress der Frauenabteilung seiner Regierungspartei AKP. Es war unklar, auf welche Personen in der US-Regierung sich Erdogan genau bezog.

Die US-Regierung hatte am Mittwoch Sanktionen gegen den türkischen Innenminister Süleyman Soylu und gegen Justizminister Abdülhamit Gül verhängt, weil sie im Fall Brunson „führende Rollen“ gespielt hätten. Damit werden mögliche Vermögen der Minister in den USA eingefroren, außerdem dürfen US-Bürger keine Geschäfte mit ihnen machen. In den USA hat der Innenminister aber andere Aufgabenbereiche als in anderen Ländern. Das eigentliche Ministerium für innere Sicherheit ist das Heimatschutzministerium.

Brunson war im Oktober 2016 in der Türkei festgenommen worden, im Dezember desselben Jahres wurde wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft gegen ihn verhängt. Vergangene Woche wandelte ein Gericht die Untersuchungshaft wegen gesundheitlicher Probleme in Hausarrest um. Die Staatsanwaltschaft fordert bis zu 35 Jahre Gefängnis für Brunson. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach persönlich die Freilassung des Pastors gefordert.