Am Mittwoch ist Bujar Osmani, Nordmazedoniens Außenminister, in Luxemburg. Mit Jean Asselborn (LSAP) will er über ein Problem reden: Bulgarien nutzt die Einstimmigkeitsregel in der EU, um Nordmazedonien ein neues Geschichts- und Sprachbild aufzudrängen.

Streit zwischen Sofia und Skopje: Demütigung als EU-Beitrittskriterium

Diego VELAZQUEZ

Was Bulgarien derzeit mit Nordmazedonien macht, ist ungefähr so, als würde Deutschland von Luxemburg verlangen, „Lëtzebuergesch“ als deutsche Mundart einzustufen. Und auch die Geschichtserzählung in den Luxemburger Schulbüchern solle bitte etwas gnädiger mit dem Nachbarn umgehen – besonders, was seine Rolle im Zweiten Weltkrieg angeht. Und überhaupt: Eigentlich sind die Luxemburger alle ursprünglich ohnehin Deutsche. „Im Grunde fordert Bulgarien derzeit, dass die Mazedonier zugeben, dass sie Bulgaren sind, die dies aber verleugnen, indem sie ihre Geschichte fälschen“, erläutert der bulgarische Politikwissenschaftler Dimitar Bechev ...