Rund um die Weihnachtstage dürfen die Deutschen bis zu zehn Menschen empfangen. Zu viele Kontakte, findet der belgische Gesundheitsminister. Derweil muss Frankreich die Regeln für Gottesdienste ändern.

Streit um Weihnachtsregeln zwischen Belgien und Deutschland

(dpa/mer) - Angesichts der deutschen Festlegung auf vergleichsweise freizügige Besuchsregeln rund um die Weihnachtstage ist ein Streit zwischen Brüssel und Berlin entbrannt. Belgiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke kritisierte die in Deutschland geplanten Lockerungen der Corona-Regeln zum 23. Dezember. „Wenn es etwas gibt, was das Virus mag, dann sind das Feste, vor allem mit wechselnden Teilnehmern, das müssen wir unbedingt vermeiden“, sagte Vandenbroucke am Freitagabend nach einem Bericht der Agentur Belga. „Deshalb finde ich, dass unsere Nachbarländer nicht das tun, was angebracht wäre.“

Ministerpräsident Alexander De Croo hatte von Reisen in rote Zonen im Ausland abgeraten und Kontrollen an den belgischen Grenzen angekündigt, ob Einreisende das vorgeschriebene Formular ausgefüllt haben. Anschließend soll stichprobenartig geprüft werden, ob die Quarantänezeit eingehalten wird. „Wir sehen, dass sich die Zahlen in unserem Land gut entwickeln“, sagte De Croo. „Das Letzte, was wir wollen, ist, das Virus wieder nach Belgien zu importieren.“

Beschränkung auf „Knuffelcontacte“

Belgien hatte sich trotz sinkender Corona-Zahlen entschieden, bis mindestens Mitte Januar und auch über Weihnachten strikte Kontaktbeschränkungen aufrecht zu erhalten. Haushalte dürfen nur eine weitere Person einladen. Nur Alleinstehende dürfen an den Feiertagen zwei Freunde oder Verwandte gleichzeitig empfangen – die sogenannten „Knuffelcontacte“. Das kleine Belgien hatte zeitweise pro Kopf die höchsten Corona-Fallzahlen in Europa und verhängte deshalb Anfang November scharfe Auflagen. Am Freitag einigten sich Regierung und Regionen auf geringfügige Lockerungen: Ab Dienstag dürfen alle Geschäfte wieder öffnen, statt nur Lebensmittelhändler und Läden mit unbedingt notwendigen Waren. Auch Museen und Schwimmbäder dürfen wieder aufmachen. Lokale, Kinos und Veranstaltungssäle bleiben jedoch geschlossen, ebenso Friseure und andere Geschäfte mit Körperkontakt. Über Neujahr gilt ein landesweites Böllerverbot.

In Deutschland gilt seit Anfang November ein sogenannter „Lockdown light“, der diese Woche verschärft wurde und vorerst bis zum 20. Dezember gilt. Die Schulen sind offen, ebenso Geschäfte, jedoch mussten die Gastronomie, Freizeit- und Kultureinrichtungen schließen. Zudem wurden private Treffen jüngst auf fünf statt zuvor zehn Personen aus zwei Haushalten begrenzt. Über Weihnachten und Silvester, konkret in der Zeit vom 23. Dezember bis 1. Januar, soll jedoch eine Ausnahme gelten. In fast allen Bundesländern außer in Berlin mit seinen hohen Corona-Fallzahlen sind in diesem Zeitraum Treffen im engsten Familien- und Freundeskreis mit bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt.

Frankreich lockert strenge Corona-Regeln etwas

Während in Luxemburg und Deutschland die Corona-Maßnahmen dieser Tage verschärft wurden, läuft der Trend im westlichen Nachbarland in die entgegengesetzte Richtung. Ob ausgedehnt spazieren, shoppen oder sich die Haare schneiden lassen: Mit den ersten Lockerungen ist in Frankreich einiges seit Samstag wieder erlaubt. Nach knapp einem Monat strikter Ausgangssperren, in denen nicht notwendige Außenaufenthalte auf einen Kilometer rund um die eigene Wohnung beschränkt wurden, dürfen in der ersten Phase des schrittweisen Deconfinement nun auch nicht lebensnotwendige Geschäfte ihre Türen wieder öffnen.

Dafür gelten allerdings strikte Auflagen. So müssen pro Kunde etwa acht Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Auch Friseure können nun wieder Kunden empfangen. Das Verlassen des Hauses ist in Frankreich jedoch auch künftig nur aus triftigem Grund erlaubt – etwa, um zur Arbeit oder einkaufen zu gehen. Dabei ist eine Bescheinigung mitzuführen. Für Sport und Spazieren im Freien wird mehr Zeit eingeräumt. Präsident Emmanuel Macron hat in Aussicht gestellt, die Ausgangsbeschränkungen Mitte Dezember durch nächtliche Ausgangssperren zu ersetzen. Auch Kinos, Theater und Museen könnten dann wieder öffnen.

Französischer Staatsrat kippt Obergrenze bei Messen (KNA) - Frankreichs Staatsrat hat die Regierung aufgefordert, die Obergrenze von 30 Personen für religiöse Zeremonien binnen drei Tagen zu überarbeiten. Die obersten Verwaltungsrichter erklärten damit die derzeitigen Corona-Schutzbestimmungen für unverhältnismäßig und erinnerten laut französischen Medienberichten an den besonderen Rang der Religionsfreiheit. Die Obergrenze soll künftig bei 30 Prozent der Auslastung des Ortes liegen. Der Staatsrat unterstützt mit seiner neuerlichen Entscheidung einen Vorstoß der katholischen Bischofskonferenz und des Pariser Erzbischofs Michel Aupetit, die Rechtsmittel gegen die Beschränkungen eingelegt hatten. In einem ersten Urteil vom 9. November hatte der Staatsrat die damals noch strengeren Schutzmaßnahmen – im Confinement waren Gottesdienste ganz verboten – mit Blick auf den von der Verfassung gebotenen Gesundheitsschutz noch für verhältnismäßig erklärt. In vielen Städten Frankreichs hatten Mitte November teils Hunderte Menschen für die Wiederaufnahme von öffentlichen Gottesdiensten demonstriert. Zuletzt hatte die Regierung in Paris nachgegeben und Gottesdienste für maximal 30 Personen zugelassen.

