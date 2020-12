In Italien bleiben die Skigebiete über die Festtage wegen Corona geschlossen. Aber nicht nur das: Die Regierung in Rom will den italienischen Skibegeisterten auch das Ausweichen auf die Nachbarländer Schweiz, Österreich und Slowenien vermiesen.

Streit um Ski-Saison: Rom zieht in den Ski-Krieg

In Italien bleiben die Skigebiete über die Festtage wegen Corona geschlossen. Aber nicht nur das: Die Regierung in Rom will den italienischen Skibegeisterten auch das Ausweichen auf die Nachbarländer Schweiz, Österreich und Slowenien vermiesen.

Von LW-Korrespondent Dominik Straub (Rom) Luca Zaia redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Es kann doch nicht sein, dass man in unseren Nachbarländern Skifahren darf und bei uns nicht ...