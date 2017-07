Von LW-Korrespondent Gerd Höhler

Vor zehn Tagen traten die Mitarbeiter der Müllabfuhr in Griechenland in einen Streik. Mit dem Ausstand wollten sie die Festanstellung von rund 6000 Beschäftigten durchsetzen, deren Zeitverträge im Juli auslaufen sollen. Die Folge des Streiks: In den Städten und Dörfern türmte sich der nicht abgeholte Abfall zu stinkenden Müllgebirgen auf.



Das Gesundheitsministerium warnte vor der Ausbreitung von Krankheiten, die Staatsanwaltschaft schaltete sich ein ...