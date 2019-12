Ein Jahr nach dem tödlichen Anschlag wurde in der Hauptstadt des Elsass ein Denkmal eingeweiht.

Straßburg gedenkt Opfer des Weihnachtsmarkt-Anschlags

Ein Jahr nach dem tödlichen Anschlag wurde in der Hauptstadt des Elsass ein Denkmal eingeweiht.

(dpa) - Ein Jahr nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hat die Elsass-Metropole Straßburg der Opfer und deren Angehöriger gedacht. Der 11. Dezember werde niemals ein Tag des Hasses, sondern der Erinnerung, des Mutes und der Solidarität sein, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner einem Bericht der Lokalzeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“ zufolge am Mittwoch bei der Einweihung eines Denkmals auf dem zentralen Place de la République. Das Attentat sei eine Narbe, ein heftiger Schmerz, so Castaner. Aber er wolle sich trotzdem erinnern.

Das Denkmal wurde von einer Frau entworfen, die bei dem Attentat selbst verletzt wurde. Es zeigt die in schwarz gehaltene Silhouette der Straßburger Altstadt mit dem Münster unter einem Glaskasten mit Widmung. Straßburg sei am Abend des 11. Dezember 2018 auf die Liste der Städte in Frankreich gesetzt worden, die von einem Attentat getroffen wurden, sagte Bürgermeister Roland Ries „DNA“ zufolge.

Bei dem Anschlag vor einem Jahr in Straßburgs Innenstadt starben fünf Menschen, mehrere wurden verletzt. Der polizeibekannte Extremist Chérif Chekatt wurde zwei Tage später in der elsässischen Grenzstadt bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Chekatt erklärte in einem Bekennervideo, er habe die Tat im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begangen.