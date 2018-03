Straflosigkeit, Bedrohung der Meinungsfreiheit, Mord an sozialen Aktivisten

Amnesty kritisiert „alarmierenden Rückschritt“ bei Menschenrechten in Lateinamerika. Schutz von Freiheitsrechten keine Priorität der Regierungen.

In Lateinamerika hat sich die Situation der Menschen- und Bürgerrechte im vergangenen Jahr massiv verschlechtert.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko-Stadt)



Meinungs- und Pressefreiheit seien stark in Gefahr geraten, die Morde an sozialen Aktivisten und Journalisten erreichten traurige Rekorde und zudem schütze weit verbreitete Straflosigkeit die Täter, warnt Amnesty International. Die Menschenrechte erlebten in der Region einen „alarmierenden Rückschritt“, sagte Érika Guevara, Amerika-Direktorin von Amnesty Mitte Februar bei der Vorstellung des Jahresberichts für den amerikanischen Kontinent.

Der Staat mache sich dabei vielerorts nicht nur durch Unterlassen schuldig, sondern übe selbst Repression gegen Andersdenkende, Minderheiten und soziale Randgruppen aus, kritisierte Guevara ...