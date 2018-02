(tom/AFP) - Donald Trumps Anwalt Michael Cohen hat am Dienstag gegenüber der "New York Times" bestätigt, der Pornodarstellerin Stephanie Clifford (alias "Stormy Daniels") 130.000 Dollar gezahlt zu haben. Clifford hatte 2016 behauptet, im Jahr 2006 am Rande eines Golfturniers in Nevada eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Zum fraglichen Zeitpunkt war Trump seit einem Jahr mit seiner Frau Melania verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn war vier Monate zuvor zur Welt gekommen.

Cohen führte gegenüber der Zeitung weiter aus, dass "weder die Trump Organization noch Trumps Wahlkampfteam an der Zahlung beteiligt waren" oder ihm seine Auslagen direkt oder indirekt erstattet hätten. "Die Zahlung war legal und weder ein Beitrag zum Wahlkampf, noch eine Wahlkampfzahlung."

Einen Grund für die Zahlung nannte Cohen nicht. Wie die New York Times weiter schreibt, antwortete er auch nicht auf die Frage, ob Donald Trump von der Zahlung wusste oder ob Cohen ähnliche Zahlungen an weitere Personen geleistet hat.

Berichte über ein Schweigegeld waren bereits im Wahlkampf aufgekommen. Im November 2016 hatte das "Wall Street Journal" berichtet, Clifford habe mit dem Fernsehsender ABC über eine Veröffentlichung ihrer Geschichte verhandelt, daraufhin habe es Gespräche über eine Zahlung zwischen Cliffords Anwalt und Cohen gegeben. Das Weiße Haus hatte diese Darstellung als unwahr zurückgewiesen.