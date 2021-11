In Österreich gilt ein allgemeiner Lockdown. Dabei waren noch am Montag viele Details offen. Undurchsichtig ist es vor allem an den Schulen.

International 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Neuer Lockdown in Österreich

Stell dir vor es ist Schule, aber keiner geht hin

In Österreich gilt ein allgemeiner Lockdown. Dabei waren noch am Montag viele Details offen. Undurchsichtig ist es vor allem an den Schulen.