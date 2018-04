Starkes Europa

Wortgewaltig verteidigte Emmanuel Macron seine Reformansichten zur Europäischen Union, um gegen die illiberale Faszination vorzugehen. Seine Antwort ist "Autorität durch Demokratie". Genau das ist der Kern der EU, aber sind wir schon bereit für weitere Reformen?

Armes Europa! Erst in den Himmel gelobt, dann geschunden! Noch vergangenes Jahr feierte die Europäische Union andächtig und würdevoll in Rom ihr 70-jähriges Bestehen. Eine Erfolgstory, die sich durchaus zeigen kann: Wohlstand und Frieden und das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das hat es in Europa in dieser langen Zeitspanne noch nicht gegeben. Und trotzdem reicht das vielen nicht mehr aus. Im Jahr eins nach den Feierlichkeiten sind die Stimmen der Kritiker und Gegner der Europäischen Integration lauter als jemals zuvor. Die „illiberale Faszination“, wie sie Emmanuel Macron noch vergangene Woche im Europäischen Parlament wortgewaltig beschrieb, ist tatsächlich größer, als man sich eingestehen will. Doch was ist zu tun? Ist die Zeit reif, für eine Vertiefung der europäischen Wertegemeinschaft so wie sie der französische Präsident fordert?



Zugegeben, die Europäische Union hat es zurzeit nicht leicht. Die Welt, in der wir leben, steckt voller Gefahren und ist reich an Konflikten, die das Potenzial haben, zu einem Krieg heranzureifen. Zwischen den Großmachtvorstellungen eines Wladimir Putins und der simplistischen Weltansicht eines Donald Trumps zu jonglieren, ist als EU-Wertegemeinschaft schwer. Freiheit und Demokratie in dieser Welt zu verteidigen, die sich nach autoritären Führungspersönlichkeiten sehnt, ist eine Herkulesaufgabe. Um auch nur kleine Ergebnisse zu erzielen, ist ein unglaublicher Kraftaufwand nötig, damit den Wählern klar wird, was den Wert unseres Systems ausmacht. Viel einfacher haben es dagegen die alteingesessen autoritären Machthaber und die neuen Nachahmer, die sich diesem erst gar nicht stellen wollen.



Dass solche Führungsmodelle durchaus erfolgreich sein können, zeigt deren Aufstieg. Doch zu welchem Preis? Wer wie Donald Trump eine Weltanschauung hat, die nur gut und böse, beziehungsweise für mich oder gegen mich kennt, hat schnell einfache Antworten parat. Ob diese realisierbar oder reine Hirngespinste sind, zählt zunächst nicht.



Gleiches gilt für Wladimir Putin. Seine Daseinsberechtigung zieht der Kremlchef daraus, sein Land als Gegenmodell zum Westen zu positionieren. Die alliierten Kräfte werden schlichtweg als Feinde Russlands dargestellt, die das Aufstreben von Mütterchen Russland verhindern.



Doch auch Chinas Antwort auf die neue Komplexität bleibt eindimensional. Das Land der Mitte, das Jahrzehnte lang, sich so gut wie gar nicht um die Welt außerhalb der Staatsgrenzen scherte, wählt mit Xi Jinping einen Staats- und Parteichef, der bis zu seinem Lebensende Präsident bleiben kann. In einer multipolaren Weltordnung, in der internationale Krisenherde das Geschehen beherrschen, soll der „neue“ Mao Zedong das Argument für anhaltende Stabilität sein. Das ist zu kurz gedacht.



Denn die Welt ist nicht schwarz und weiß. Sie war es nie und wird es auch in Zukunft nie sein. Sie ist bunt, vielfältig und komplex und benötigt vereinte Kräfte, um die komplizierten Probleme zu lösen. Dazu braucht man eine Gemeinschaft, die die selben Werte teilt und die daraus ihre Kraft zieht. Die EU bemüht sich die Einheit in der Vielfalt zu leben. Das ist mit Erdogan, Orban und Kaczynski sicherlich nicht einfacher geworden. Dennoch ist das Modell Europa trotz – oder besser gesagt – wegen der vielen Krisen noch immer vorzeigbar. Gerade deshalb, weil es immer in der Lage war, sich in den entscheidenden Momenten zu reformieren und neue Wege im demokratischen Miteinander zu finden. Das macht Europa stark.