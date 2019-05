CDU und SPD erzielen nach ersten Hochrechnungen ihre schlechtesten Ergebnisse auf europäischer Ebene seit Beginn der EU-Wahlen. Die SPD verliert 11,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag derweil höher als 2014.

Starke Verluste für deutsche Regierungsparteien bei EU-Wahl

(dpa) - Die deutschen Regierungsparteien CDU/CSU und SPD sind bei der Wahl zum EU-Parlament am Sonntag nach ersten Hochrechnungen auf ihr schlechtestes Ergebnis aller bisherigen Europawahlen abgestürzt.

Die CDU/CSU bleibt deutschlandweit aber stärkste Partei. Bei der gleichzeitigen Regionalwahl im Bundesland Bremen lag die CDU laut Prognosen erstmals knapp vor der SPD, die den Stadtstaat seit dem Zweiten Weltkrieg ununterbrochen regiert hat. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl lag mit geschätzt 59 Prozent deutlich höher als 2014.

Nach den Hochrechnungen der Fernsehsender ARD und ZDF holte die CDU/CSU mit Spitzenkandidat Manfred Weber bei der Europawahl 27,7 bis 27,9 Prozent (2014: 35,4 Prozent). An zweiter Stelle lagen die Grünen mit 20,8 bis 21,8 Prozent (2014: 10,7). Sie erzielten ihr bisher bestes Ergebnis bei einer nationalen Wahl. Die SPD fiel auf 15,6 Prozent zurück (2014: 27,3).

Die rechtspopulistische AfD holte 10,5 bis 10,6 Prozent (2014: 7,1), rund zwei Punkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017. Die Linke kam auf 5,5 (2014: 7,4), und die FDP verbesserte sich auf ebenfalls 5,5 Prozent (2014: 3,4). Bei der Wahl zum EU-Parlament wurden im bevölkerungsreichsten Land der Union 96 von 751 Abgeordneten gewählt. Weber ist auch Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) und will EU-Kommissionschef werden.

Wie schneidet die AfD im Osten ab?

Am Sonntag fanden auch in zehn deutschen Bundesländern Kommunalwahlen statt. Dort richtete sich das Augenmerk vor allem auf das Abschneiden der AfD im Osten. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen finden Anfang September und Ende Oktober Landtagswahlen statt. In Ostdeutschland ist die AfD stärker als im Westen. Ihr wurden jetzt Chancen eingeräumt, in der deutsch-polnischen Grenzstadt Görlitz erstmals einen Oberbürgermeisterposten zu gewinnen.