In Mailand fielen mehr als 20 Zentimeter Schnee, zahlreiche Verkehrswege sind blockiert. In Sardinien gilt eine Sturmflutwarnung – und in Frankreich sitzen tausende Einwohner im Dunkeln.

Starke Schneefälle legen Norden von Italien lahm

(dpa/AFP/jt) - Starke Schneefälle haben im Norden Italiens für zahlreiche Probleme gesorgt. In den Regionen Lombardei, Piemont und Ligurien seien die Einsatzkräfte mehr als 150 Mal ausgerückt, teilte die Feuerwehr am Montagvormittag auf Twitter mit. Bäume wurden entwurzelt, zahlreiche Straßen waren blockiert. Polizei und Zivilschutzbehörde mahnten zur Vorsicht und rieten dazu, das Autofahren möglichst zu vermeiden oder mit reduzierter Geschwindigkeit zu fahren.

Mailand erwachte am Montag in einem weißen Kleid. Mehr als 20 Zentimeter Schnee fielen in der norditalienischen Metropole. Ein 76-jähriger Obdachloser, der am Montagmorgen im Schnee gefunden wurde, starb im Krankenhaus. Drei weitere Menschen erlitten beim Schneeräumen vor ihren Häusern einen Herzinfarkt. Laut italienischer Nachrichtenagentur Ansa wurde zudem eine Frau in Mailand von einer umstürzenden Stange verletzt. Die örtlichen Behörden setzten Dutzende von Schneepflügen in Bewegung, um die Hauptverkehrsadern freizuräumen, aber viele Nebenstraßen sind nach wie vor unzugänglich.

Ein Hund spielt im schneebedeckten Simplonpark in Mailand. Foto: dpa/Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Foto: dpa/Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Foto: AFP/Miguel Medina Eine Straßenbahn fährt durch den schneebedeckten Simplonpark in Mailand. Anhaltender Schnee und Frost verursachen Verspätungen im Straßen- und Zugverkehr in Norditalien. Foto: dpa/Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Foto: AFP/Miguel Medina People walk their dogs in a park covered with snow on December 28, 2020 in the center of Milan. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) AFP

Das schlechte Wetter führte zu Behinderungen auf mehreren Autobahnabschnitten, darunter auch auf der A26 in Richtung Genua, Italiens größtem Hafen und Hauptstadt der Region Ligurien. Auch der Zugverkehr war gestört, mit Verspätungen von teilweise mehr als zwei Stunden, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Der Große St. Bernhard-Tunnel an der Grenze zur Schweiz wurde für den Schwerlastverkehr gesperrt.

Auch der Süden Italiens bereitet sich auf Wetterkapriolen vor. Insbesondere in der Region Neapel werden starke Regenfälle erwartet. Auch Rom hatte am Montag mit starken Regenfällen zu kämpfen, die von Gewittern und von starkem Wind begleitet wurden.

Auf der Insel Sardinien galt eine Sturmflutwarnung. Dort berichteten die Behörden von einem getöteten Feuerwehrmann: Der 54-Jährige sei bei der Absicherung einer Stromleitung im Einsatz verunglückt. Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese drückte der Familie des Mannes ihr Beileid aus.

Vorkehrungen in Venedig

In der bei Touristen besonders beliebten Stadt Venedig fuhren die Behörden die Flutschutztore wegen des gestiegenen Meeresspiegels hoch. Der Wasserstand wurde am Montagvormittag bei 130 Zentimetern über dem Normalwert erwartet. Eine ähnlich hohe Flutwelle sagte die Kommune für den kommenden Mittwoch vorher. Das Flutschutzsystem „Mose“ verhindert, dass das salzige Wasser etwa in die historische Altstadt in der Lagune eindringt.

Buon lunedì a tutti!

La #neve è scesa sulle Città di #Venezia 🌨

Ecco le strade, i parchi, i tetti, visti dalle telecamere della #SmartControlRoom.

⚠️Rinnovo l’invito alla massima prudenza a piedi e in macchina. pic.twitter.com/M6INYiSAJr — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 28, 2020

Auf der Brennerautobahn floss der Verkehr am Vormittag zwischen Österreich und Italien weitgehend normal. Es wurde jedoch vor starken Schneefällen gewarnt.

Sturm „Bella“ tobt in Frankreich

In Frankreich sorgt ein Wintereinbruch ebenfalls für Probleme. Tausende Menschen sind wegen des Wintersturms „Bella“ weiter ohne Strom. Am Montagmorgen waren rund 18.000 Haushalte im Zentrum des Landes betroffen, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. Ein Grund sei der heftige Schneefall. Der Betreiber ist mit mehr als 1.500 Beschäftigten im Einsatz, um die Schäden zu beheben. Am Sonntagabend waren rund 34.000 Haushalte in der Mitte und im Osten des Landes ohne Strom.

Sturm Bella tobt an der Küste von Penmarch in Westfrankreich. Foto: AFP/Loic Venance

Von Nordfrankreich bis zur Atlantikküste über das Zentralmassiv wurden viele Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt, wie der Sender BFMTV berichtete. Es habe zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gegeben.

Frankreichs Wetterdienst Météo France warnte am Montag vor Schneefall in Teilen des Landes sowie vor erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr. Den Meteorologen zufolge soll „Bella“ nach Süden weiterziehen und dort für heftige Winde im Mittelmeerraum sorgen.

📺 @SebastienLeas #12h45 @m6info (extrait) "On attend encore des averses sur une large moitié ouest : localement orageuses, voire sous forme de giboulées dans le sud-ouest. La neige pourrait faire son apparition du côté de la Normandie ou du bassin parisien" pic.twitter.com/tkp9xGqRHm — Météo-France (@meteofrance) December 28, 2020

In Luxemburg könnte ein Tiefdruckgebiet in der Nacht auf Dienstag ebenfalls für Schneefall sorgen. In höheren Lagen könnten einige Zentimeter Schnee liegen bleiben.



