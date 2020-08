Der Russe soll Medienberichten zufolge jahrelang Wirtschaftsspionage in einem Hightech-Unternehmen betrieben haben.

Spionageverdacht: Österreich weist russischen Diplomaten aus

(dpa/SC) - Österreich weist einen russischen Diplomaten aus. Der Mann habe gegen die Bestimmungen der Wiener Diplomatenrechtskonvention verstoßen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag. Die „Kronen Zeitung“ berichtete, es gehe um Wirtschaftsspionage und der Diplomat müsse bis zum 1. September ausreisen.

Die russische Botschaft in Wien protestierte und sprach von einer „unbegründeten Entscheidung“ sowie einem „Schaden für die konstruktiven bilateralen Beziehungen“. Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte der Agentur Interfax zufolge eine „spiegelbildliche Reaktion“ Russlands an. Auf die eine oder andere Weise werde es eine Antwort gebe. Einen Zeitpunkt nannte er nicht.

Der Diplomat hat laut Zeitung jahrelang mit Hilfe eines österreichischen Staatsbürgers Wirtschaftsspionage in einem Hightech-Unternehmen betrieben. Nachdem der Österreicher seinen Vorgesetzten über diese Tätigkeit informiert habe, sei es zu Ermittlungen und einem Prozess gekommen. Der russische Diplomat, der als Führungsoffizier genannt worden sei, habe mit Verweis auf seine diplomatische Immunität jegliche Aussage verweigert.

Österreich pflegt eher enge Beziehungen zu Russland und sieht sich als politischer Brückenbauer zwischen Ost und West. In der österreichischen Hauptstadt sind viele russische Diplomaten bei den UN-Organisationen und auch der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) stationiert.

Erst vergangene Woche wurde ein russischer Diplomat aufgefordert, Norwegen zu verlassen. Der Mann habe "Handlungen begangen, die nicht mit seiner Rolle und seinem Status als Diplomat vereinbar seien", so eine Sprecherin des norwegischen Außenministeriums. Ein Norweger wurde wegen Spionageverdacht festgenommen, nachdem er sich mit einem russischen Geheimdienstoffizier in einem Restaurant in Oslo getroffen haben soll. Medienberichten zufolge soll er bei einer Vernehmung zugegeben haben, vertrauliche Informationen für Geld weitergegeben zu haben.