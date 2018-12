Der Fall Relotius ruft beim "Spiegel" Erinnerungen an ein vergleichbares Desaster der New York Times vor 15 Jahren wach. Das Magazin scheint dem Drehbuch der Aufarbeitung des Skandals um Jayson Blair zu folgen.

"Spiegel"-Affäre: Das öffentliche Mea Culpa

Der Fall Relotius hat das deutsche Nachrichtenmagazin in eine Krise gestürzt. "Es tut uns leid, was passiert ist - und wir werden den Fall in aller Demut aufarbeiten", schreibt am Donnerstag die Chefredaktion, die mit der Aufarbeitung des Falls in die Öffentlichkeit gehen will. Damit folgt das deutsche Traditionsmagazin einem Drehbuch, das vor 15 Jahren in New York verfasst wurde.

Der junge Reporter verstand es, in leichter Sprache fesselnde Geschichten zu erzählen. Die "New York Times" belohnte ihn mit einem rasanten Aufstieg innerhalb ihrer Hierarchie an Schreibern. Unter anderen vertraute das Blatt dem 27-Jährigen die Berichterstattung über den Scharfschützen an, der im Großraum Washington wahllos Menschen erschoss. Zu Fall brachte Blair das Plagiat bei einer Regionalzeitung in San Antonio Texas.

Eine frühere Kollegin entdeckte im Frühjahr 2003 Parallelen zwischen ihrer Geschichte über die Familie eines vermissten Veteranen in Irak und der Blairs. Sie machte ihre Vorgesetzten darauf aufmerksam, die ihrerseits eine Untersuchung bei der "New York Times" auslösten. Die förderte zu Tage, dass Blair für seine angeblichen Vorort-Reportagen keine Reisespesen abgerechnet hatten.

Der Fall mündete in einem Desaster für das Blatt, dessen Reputation plötzlich auf dem Spiel stand. Waren den zuständigen Redakteuren doch Dutzende Geschichten durchgegangen, die entweder frei erfunden, aus anderen Publikationen übernommen oder aus einer Mischung aus Fakten und Fiktion entstanden waren.



Ausreden über Ausreden



Der 33-jährige Claas Relotius schien sich Jayson Blair zum Vorbild genommen haben. Während sich der Amerikaner nach seinem Rücktritt am 1. Mai 2003 in eine Nervenklinik einweisen ließ, nimmt auch der begabte Fälscher Relotius für sich in Ansprach, krank zu sein.

Tragische Fälle dürften beide sein. Die wichtigere Frage bleibt, wie die internen Kontrollinstanzen bei den renommierten Medienhäuser so versagen konnten. Wie die Times will auch der "Spiegel" sein Versagen schonungslos aufarbeiten. Bei der Times mündete dies in einem öffentlichen "mea culpa" und dem Rücktritt der ultimativ verantwortlichen Chefredakteure Howell Raines und Gerald Boyd.

Raines sagte später einmal, der Fall Blair sei so unvorhersehbar gewesen "wie ein Herzanfall oder ein Flugzeugabsturz". Das entsprach nicht der Wahrnehmung des Verlegers Arthur Sulzberger, der von einem "riesigen schwarzen Auge" sprach, und auf zusätzliche Sicherungen drängte. Artikel des Blatts durchlaufen heute mehrere interne Instanzen, in denen Redakteure brisante Inhalte verifizieren.

Parallel dazu installierte die "New York Times" einen Leseranwalt, der ein wachsames Auge auf Inhalte hielt. Mit der Ankunft Donald Trumps im Weißen Haus führte das Blatt in seinem Washingtoner Büro die formale Position eines Faktencheckers ein. Die mit der Aufgabe beauftragt Kollegin erhielt die Aufgabe, die Geschichten der 50 Reporter vor Weitergabe an die Zentrale kritisch zu überprüfen.



Wie andere Blätter stellte die Times wegen des ökonomischen Drucks die Position des Leseranwalts 2013 wieder ein. Das Mitglied der Chefredaktion Dean Baquet rechtfertigte die Einsparung mit der veränderten Mediensituation. Probleme wie mit Blair würden in Zeiten von Twitter und Blogging sehr schnell entdeckt werden. "Die Welt ist besser geworden, uns zu überprüfen". Aber es sei arrogant zu sagen, "so etwas könnte nie wieder passieren."

Wohl wahr, wie der Fall Relotius demonstriert. Schließlich waren es nicht die sozialen Medien, sondern das hartnäckige Nachfassen eines Kollegen beim "Spiegel" selbst, der die Fälschungen aufdeckte. Interne Fakten-Checker allein sind nach Ansicht von Analysten kein Allheilmittel. Hier wie dort sei eine engagierte Kultur der Selbstkontrolle zentral, Medienkonsumenten vor fabrizierten Geschichten zu schützen.