Eine Brücke als Kunstwerk: Der Künstler R.O. Schabbach beleuchtet am Wochenende die Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig nahe Bernkastel auf spektakuläre Weise.

Spektakuläre Lichtinstallation auf der Hochmoselbrücke

Eine Brücke als Kunstwerk: Der Künstler R.O. Schabbach beleuchtet am Wochenende die Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig nahe Bernkastel auf spektakuläre Weise.

(dpa/lrs) - Aus grau wird bunt: Bei einem Lichtkunstspektakel an der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig nahe Bernkastel werden am Freitag- und Samstagabend farbige Gemälde auf zwei Pfeiler und den verbindenden Brückenteil über der Mosel projiziert. Das Kunstwerk soll am 14. und 15. Februar bis 24 Uhr erstrahlen. Dazu soll die Landesstraße L 189 von Zeltingen-Rachtig bis Erden gesperrt werden, damit Besucher parken und schauen könnten.

Am 14. und 15. Februar ist das Lichtkunstwerk erneut zu sehen. Thomas Frey/dpa

"Ich bin einfach nur sprachlos. Es ist ein grandioser Moment", sagte Künstler R.O. Schabbach bei der erstmaligen Aufführung seines Lichtspektakels im Januar. Die Installation habe "Weltrekordformat", so der 55-Jährige: Sie erstrecke sich über 250 Meter Breite, 160 Meter Höhe und 30 Meter Tiefe. Es ist Schabbachs erstes Lichtkunstwerk an der fertigen Hochmoselbrücke.

Die bis zu 160 Meter hohe Hochmoselbrücke zwischen Ürzig und Rachtig im Landkreis Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz) wurde im November 2019 freigegeben. Es war über Jahre eine der spektakulärsten Baustellen der Großregion. Foto: dpa

Das Besondere an diesem Lichtkunstwerk sei: „Es entsteht ein Bogen über die Mosel von der Eifel in den Hunsrück - für mich das "Tor zur Mittelmosel" sozusagen“, sagte der Künstler. Jeder Pfeiler werde zu 360 Grad inszeniert plus die Unterseite der bis zu 160 Meter hohen Brücke. „Es ist überwältigend.“ Viele Schaulustige waren bei der ersten Aufführung an die Mosel gekommen, um bei dem Ereignis dabei zu sein.

Der gebürtige Düsseldorfer hatte die Brücke, die vergangenen November für den Verkehr freigegeben worden war, bereits 2017 und 2018 mit Lichtkunst "bespielt". Dieses Projekt sei das bisher größte. Rund 25 besondere Projektionsgeräte, die Schabbach selbst entwickelt hat, waren für die Inszenierung notwendig. Langfristiges Ziel sei, eines Tages die ganze Brücke mit ihren zehn Pfeilern zu inszenieren.

Hochmoselbrücke: Auf den letzten Metern über die Mosel Unter ihr hätte sogar der Kölner Dom Platz. Die Hochmoselbrücke wird eine der größten Brücken Deutschlands sein. Sie verbindet die Benelux-Region mit dem Rhein-Main-Gebiet. Im Rohbau ist sie fast fertig. Der Brückenschlag kann gefeiert werden.

Schabbach hat nach eigenen Angaben mit seinen Lichtkunstprojekten bereits fünf Einträge in Guinness-Buch der Rekorde geschafft: Darunter mit seinem "Lichtdorf" im Wohnort Morbach-Hundheim, in dem er 115 Gebäude zum Leuchten brachte. Und in Bad Bertrich (Kreis Cochem-Zell) strahlte er Hausfassaden über 1,52 Kilometer an.