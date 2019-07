Spektakuläre Arbeit

Mohammed bin Salman hat es geschafft: Der saudische Kronprinz darf den nächsten G-20-Gipfel ausrichten, obwohl ihn nicht nur die Vereinten Nationen verdächtigen, den Khashoggi-Mord in Auftrag gegeben zu haben.

Von LW-Korrespondent Michael Wrase (Limassol)



Dass es so schnell gehen würde, hätte ich mir nicht gedacht, könnte Mohammed bin Salman in den Sinn gekommen sein, als er sich am Freitagabend in Osaka mit den Mächtigen der Welt zum Gruppenfoto postierte ...