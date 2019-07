Bis zuletzt war unklar, ob der 47-Jährige - der seit vergangenem Sommer im Amt ist - die nötigen Stimmen bekommt, um Regierungschef zu bleiben.

Spanisches Parlament stimmt über Wiederwahl von Pedro Sánchez ab

(dpa) - Knapp drei Monate nach der Parlamentsneuwahl in Spanien stimmen die Abgeordneten in Madrid am Dienstag über die Wiederwahl des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ab. Bis zuletzt war unklar, ob der 47-Jährige - der seit vergangenem Sommer im Amt ist - die nötigen Stimmen bekommt, um Regierungschef zu bleiben. Im ersten Wahlgang, der am frühen Nachmittag erwartet wird, wird er aber wahrscheinlich die benötigte absolute Mehrheit von 176 Stimmen verfehlen. Dann würde am Donnerstag ein zweites Votum folgen, bei dem die einfache Mehrheit genügt - also mehr Ja- als Nein-Stimmen.



Die sozialdemokratisch orientierte Sozialistische Arbeiterpartei PSOE sprach seit Wochen mit dem linken Bündnis Unidas Podemos über eine Koalitionsregierung. Die Sozialisten hatten lange betont, sie wollten keine Koalition. Nach Medienberichten fordert Unidas Podemos mindestens vier Ministerien. Bis Montagabend wurde keine Einigung bekannt.

Gemeinsam kommen PSOE und UP auf 167 Stimmen. Mehrere kleinere Gruppierungen, darunter die baskischen Parteien PNV und Bildu, kündigten an, sie wollten Sánchez bei der zweiten Abstimmung keine Steine in den Weg legen. Die PSOE hatte die Parlamentsneuwahl am 28. April zwar gewonnen, die absolute Mehrheit aber deutlich verpasst.