Spanienreise nur mit QR-Code

Viele zieht es in den Sommermonaten - trotz Corona - in wärmere Gefilde. Wer nach Spanien möchte, muss sich allerdings entsprechend vorbereiten.

(SC) - Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise war Spanien eines der am schwersten betroffenen Länder Europas. Mitte Juni ließ das beliebte Urlaubsland wieder die ersten Touristen einreisen - allerdings konnten zunächst versuchsweise nur einige Reisende aus Deutschland auf den kanarischen und balearischen Inseln urlauben. Nun steht das Land auch wieder anderen Touristen offen - allerdings unter Bedingungen.

So müssen sich Touristen, die ab dem 1. Juli einreisen wollen, einen QR-Code vorweisen können, der nur über die App "Spain Travel Health" zugänglich ist. Um an den Code zu kommen, müssen Urlauber mindestens 48 Stunden vor der Abreise einen Fragebogen ausfüllen. Den Code müssen sie später bei der Einreise vorweisen können.

In dem Fragebogen müssen Einreisende unter anderem angeben, in welchen Gebieten sie sich in den vergangenen Wochen aufgehalten haben und ob sie in der letzten Zeit bereits verreist sind. Anhand der eingereichten Daten wird dann entschieden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen - zum Beispiel ein Corona-Test vor Ort. Dieser ist für Reisende kostenlos.

Wer dieses Jahr innerhalb der EU verreisen will, kann sich über die Webseite "Re-open EU" der Europäischen Union über den Stand der Corona-Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten auf dem Laufenden halten.

In Spanien wurden bisher knapp 250.000 Corona-Fälle registriert, mehr als 28.300 Menschen sind dort an der Krankheit verstorben. Infolge eines besonders strengen Lockdowns ab Mitte März schrumpfte die Wirtschaft in dem vom Tourismus stark abhängigen Land im ersten Quartal um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Für das 2. Quartal wird sogar ein Rückgang um bis zu 21,8 Prozent erwartet.



