Spanien hat seine Ausgangssperre gelockert

An Ostermontag hat Spanien seine Ausgangssperre gelockert: Wer Arbeit hat, darf arbeiten gehen – Besonders viel gibt es noch nicht zu tun. Das erste Strecken nach dem Winterschlaf

Von LW-Korrespondent Martin Dahms (Madrid)

In Spanien wird seit diesem Montag wieder gearbeitet. Im Prinzip. Die beiden Wochen vor Ostern standen alle Räder still, außer denen, die für die Grundversorgung der Menschen nötig waren, also im Wesentlichen für Gesundheit, Ernährung und Sicherheit.

Jetzt darf wieder produziert und gebaut werden wie vorher ...