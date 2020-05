Spanien erlaubt vorerst noch keine Urlaubsflüge

Spanien bleibt vorläufig für Urlauber geschlossen. Das sorgt in der Tourismusbranche für Unruhe - und alle fragen sich: Was wird aus der wichtigsten Industrie des Landes?

Von LW-Korrespondent Martin Dahms (Madrid)

Die Sánchez-Regierung veröffentlichte am Dienstag zwei Dekrete, um die Bedingungen der Einreise nach Spanien in den kommenden Tagen und Wochen zu klären. Demnach bleiben die Grenzen grundsätzlich vorerst bis zum einschließlich 23. Mai geschlossen. Wer einen Wohnsitz in Spanien hat, darf kommen, muss aber die ersten zwei Wochen zuhause in Quarantäne bleiben.

Die Quarantäne-Vorschrift war nötig geworden, nachdem in den vergangenen Tagen die zuvor sehr strengen Ausgangsbeschränkungen für alle Spanier gelockert worden waren ...