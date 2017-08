Von Diego Velazquez (Brüssel)



Es gibt Namen, die für die Ewigkeit gezeichnet sind. Meistens eher negativ als positiv. „Mussolini“ gehört dazu. Kein Wunder also, dass man sich Fragen stellt, wenn man auf einmal den Namen „Alessandra Mussolini“ in der Abgeordnetenliste des EU-Parlaments liest.

Die Verwunderung ist hier auch legitim: Alessandra Mussolini ist die Enkelin des faschistischen Diktators Benito Mussolini. Dazu ist die weltbekannte italienische Schauspielerin Sophia Loren ihre Tante.

Trotz ihrer gegenwärtigen Angehörigkeit zur Europäischen Volkspartei, der christdemokratischen Fraktion im Europaparlament, teilen Alessandra und Benito mehr als nur ihren Nachnamen.



Immer wieder war Alessandra Mussolini in neofaschistischen Bewegungen aktiv. Gegenwärtig gibt sie sich gemäßigt und ist Mitglied von Silvio Berlusconis Forza Italia (auch die Partei von Antonio Tajani, dem Präsidenten des Europaparlaments).

Alessandra Mussolini ist dabei nicht die einzige EU-Parlamentarierin mit Familiengeschichte. Auch andere Namen fallen in diesem Zusammenhang auf.

Der belgische Liberale Louis Michel gehört zum Beispiel noch in diese Kategorie. Der wortgewandte und erfahrene Belgier, der in Brüssel als EU-Wörterbuch gilt, weil er in jeder der drei wichtigsten EU-Institutionen aktiv war, ist der Vater eines anderen Spitzenpolitikers: dem gegenwärtigen belgischen Premier Charles Michel.

Louis Michel ist einer jener Politiker, die das EU-Parlament mit einem unheimlich starken Lebenslauf bereichern können. Michel war Außenminister Belgiens, EU-Kommissar und sitzt nun seit 2009 im EU-Parlament.

Promi-Nachwuchs

Neben diesem bekannten „Vater“ sitzen aber auch prominente „Kinder“ in Straßburg und Brüssel.

Die deutsche CDU-Politikerin Monika Hohlmeier ist auch seit 2009 im EU-Parlament dabei. Hohlmeier, die sich dort in Haushaltsfragen spezialisiert, ist die Tochter des verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, der Erfinder der bekannten „Straußdoktin“.



„Rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben!“, sagte er 1986. Die Frage, die diese Doktrin aufstellt, spaltet Mitte-Rechts-Parteien bis heute: Sollen Christdemokraten extremere Parteien im Keim ersticken, indem sie auch für deren Wähler ein Angebot machen, notfalls auch mit derben, tendenziell populistischen Parolen?



Im Europaparlament ist das besonders relevant, da es innerhalb der Europäischen Volkspartei ständig Spannungen zwischen zentristischen Christdemokraten und reaktionären Konservativen gibt.

Kommunist als EU-Vordenker

Ebenfalls aus Italien stammt die EU-Abgeordnete der Linken Barbara Spinelli. Im Gegensatz zu Frau Mussolini ist Spinelli mit einem moralischen Kompass der europäischen Geschichte verwandt: Barbara ist die Tochter von Altiero Spinelli – ehemaliger EU-Kommissar und langjähriger EU-Parlamentarier.



Barbara Spinelli während einer Sitzung im EU-Parlament, dessen Hauptteil ihren Namen trägt.

Foto: EP

Dieser italienische Kommunist gilt als Vordenker eines föderalen Europas und bekämpfte in seiner Jugend sogar das faschistische Regime von Mussolini ...

Dieser Kommunist, der sich sehr früh von Stalins Gräueltaten distanzierte, verfasste das Manifest von Ventotene, in dem er bereits 1941 die Krise des europäischen Nationalstaates erkannte: Als einzige Lösung sah Spinelli die Schaffung einer europäischen Föderation.

Ein Name, eine Idee

Der linke Spinelli gilt deswegen heute noch als Held vieler europäischer Föderalisten und wird auf verschiedenen Art und Weisen regelrecht verehrt. Kurz nach dem Brexit-Votum trafen sich der damalige italienische Premier Matteo Renzi, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident François Hollande im Sommer 2016 auf der Insel Ventotene, wo Spinelli sein Manifest verfasste. Die Insel als Symbol einer europäischen Zukunft, so die Idee des Trios.

1993 wurde eines der Brüsseler Hauptgebäude des Europäischen Parlaments nach Altiero Spinelli benannt. Zudem wurde die Spinelli-Gruppe, eine 2010 gegründete Initiative von Europaabgeordneten, die sich für den europäischen Föderalismus einsetzen, nach dem Kommunist benannt. Einer Gruppe, der beispielsweise Politiker wie Guy Verhofstadt, Daniel Cohn-Bendit, Jacques Delors, Joschka Fischer angehören, aber auch Wissenschaftler, wie der Soziologe Ulrich Beck.

„Un certain air de famille“? Charles' Vater Louis Michel.

Foto: EP

Ein anderer EU-Parlamentarier mit prominentem Stammbaum ist der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff. Einen Stammbaum, den man fast als historisch wichtig bezeichnen kann. Der Politiker entstammt dem Uradelsgeschlecht Lambsdorff und ist der Sohn des deutschen Diplomaten Hagen Graf Lambsdorff sowie ein Neffe des früheren Bundesministers Otto Graf Lambsdorff.



Der einflussreiche Liberale gilt in Brüssel als Hardliner in Wirtschafts- und Eurofragen, was manchmal mit dem gemäßigten Image seiner Fraktion kontrastiert. Dennoch ist er ein beliebter Gast in Interviews und Talkshows.

Auch findet man etwas weniger auffällige familiäre Beziehungen im Straßburger Plenum. So etwa der französische Konservative und ehemalige Innenminister in Paris, Brice Hortefeux. Seit frühster Jugend gehört Hortefeux zu den engsten Vertrauten des ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozys. So trat er unter anderem als Trauzeuge bei Sarkozys erster Heirat und als Taufpate einer seiner Söhne auf.

Dass allerdings nicht alle Familiengeschichten im EU-Parlament gut ausgehen, zeigt sich am Beispiel der Le Pens. Vater Jean-Marie und Tochter Marine.

Le Pen-Familiendrama

Seit 1984 (mit einigen Unterbrechungen) sitzt Jean-Marie Le Pen in Europaparlament. 2004 wurde seine Tochter Marine auch nach Straßburg gewählt. Marine, die seit einigen Jahren versucht den rechtsextremen Front National, den sie seit 2011 leitet, aus der rassistischen Schmuddelecke durch einen Imagewandel zu nehmen, geriet schnell in Streitigkeiten mit der alten Garde der Partei, die von ihrem eigenen Vater angeführt wird.



Die Tochter nie aus den Augen verloren. Jean-Marie Le Pen.

Foto: EP

Einer der stärksten Symbole dieses Streites offenbarte sich im Europaparlament. Als Marine 2015 die Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ gründete, wurde ihr Vater davon ausgeschlossen.



Auch das galt als Element ihrer internen Flurreinigung. Vater Le Pen, der oft mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen war, galt als problematisch für das neue Image des Front National.

Die bekanntesten Polit-Verwandten Europas saßen somit nicht in der gleichen Fraktion des gleichen Parlaments. Familie ist wichtig, aber business ist nun einmal business.