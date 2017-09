(dpa) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den Präsidenten des entmachteten Parlaments von Venezuela empfangen und „Repressionsmaßnahmen gegen die Opposition“ des Landes verurteilt. Falls es von der Regierung in Caracas kein positives Signal gebe, sei Frankreich bereit, in Europa ein Nachdenken über „Maßnahmen“ gegen „die Verantwortlichen dieser Situation“ zu beginnen, teilte der Élyséepalast am Montagabend mit. Der venezolanische Parlamentspräsident Julio Borges und weitere Vertreter der Opposition gegen Staatschef Nicolás Maduro hatten Macron zuvor in Paris besucht.

Die Lage in Venezuela ist seit Monaten angespannt, die USA und mehrere Nachbarländer werfen der sozialistischen Regierung Maduros den Umbau des Landes in eine Diktatur vor. Auch Macron hatte vergangene Woche von einer Diktatur gesprochen. Frankreich sei bereit, jede Initiative zu begleiten, die eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Parteien ermutige und zur Rückkehr des zivilen Friedens und der Demokratie in Venezuela beitrage, hieß es in der Mitteilung weiter.