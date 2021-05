Soldat mit eigenem Auftrag vor Gericht

Foto: dpa

Der Schriftzug "Die Würde des Menschen ist unantastbar" am Gebäude C des Justizzentrums. Hier wird vom 20. Mai an vor dem Oberlandesgericht der Prozess gegen den Bundeswehroffizier Franco A. verhandelt. Er soll Anschläge auf Politiker geplant und eine falsche Identität als syrischer Flüchtling angenommen haben.