Angst vor Eskalation

Soldat aus Kosovo verletzt zwei Serben durch Schüsse

Mehrere tausend Serben gehen nun aus Anlass eines Zwischenfalls, bei dem zwei Serben von einem Soldaten aus Kosovo verletzt wurden, auf die Straße.

(dpa) - Im Süden des Kosovos sind am Freitag zwei ethnische Serben durch Schüsse aus einem Auto verletzt worden. Die Polizei nahm wenig später den mutmaßlichen Schützen, einen 33-jährigen Soldaten der Kosovo-Sicherheitskräfte, fest, berichteten Medien in Pristina am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Die beiden Opfer - ein 21-jähriger Mann und ein 11-jähriger Junge - wurden im Krankenhaus operiert und sind außer Lebensgefahr. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft, er wird des versuchten Mordes beschuldigt.

Die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani und Ministerpräsident Albin Kurti verurteilten die Tat. Der Vorfall ereignete sich im Dorf Gotovusa nahe der südkosovarischen Stadt Strpce. Am Freitag hatten die orthodoxen Serben gemäß ihrem Kalender den Heiligen Abend gefeiert. Im Gebiet um Strpce leben mehrheitlich Serben.

Daraufhin gingen am Sonntag in Strpce mehrere tausend Serben aus Anlass des Zwischenfalls auf die Straße. Die Demonstranten sprachen sich für ein friedliches Zusammenleben mit den albanischen Nachbarn aus, berichtete das kosovo-serbische Nachrichtenportal „radiokim.net“.

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im Kosovo besteht aus Albanern. Die ehemalige serbische Provinz hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien hat diesen Schritt nicht anerkannt und beansprucht das Territorium des Kosovos für sich.

Hier auf dem Bild serbische Demonstranten mit einem Schild zu sehen, wo „Wir wollen nur Frieden" darauf geschrieben steht. Foto: AFP

Immer wieder kommt es im Norden zu Spannungen zwischen Serben und Albanern

Zwischen Serben und Albanern kommt es vor allem im Norden rund um die geteilte Stadt Mitrovica immer wieder zu Spannungen.

Die Führung in Serbien schürt immer wieder Spannungen, wofür sie die serbische Volksgruppe benutzt, die zum Teil in einem kompakten Siedlungsgebiet im Nord-Kosovo lebt. Ende 2022 hatten militante Serben an einem Dutzend Stellen im Norden des Kosovos Barrikaden errichtet, die unter anderem die Zufahrtswege zu zwei Grenzübergängen nach Serbien versperrten. Zwischenfälle in den serbischen Siedlungsgebieten außerhalb der Mitrovica-Region sind eher selten.

