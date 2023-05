Bereits jetzt habe der Anführer der Wagner-Gruppe herbe Verluste hinnehmen müssen, die durch reguläre russische Einheiten ersetzt werden mussten.

Ukraine-Krieg

Söldner-Chef Prigoschin befürchtet Einkesselung bei Bachmut

Bereits jetzt habe der Anführer der Wagner-Gruppe herbe Verluste hinnehmen müssen, die durch reguläre russische Einheiten ersetzt werden mussten.

(dpa) - Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner befürchtet eine Einkesselung seiner Einheit in den Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut. „Angesichts fehlender Munition droht sich der „Fleischwolf“ nun in umgekehrter Richtung zu drehen“, schrieb Jewgeni Prigoschin am Mittwochabend auf Telegram. Wegen hoher Verluste habe Wagner den Flankenschutz regulären Einheiten der russischen Armee überlassen müssen, die nach Berichten ukrainischer Militärs vom Mittwoch bis zu zwei Kilometer zurückgedrängt wurden.

„Es besteht jetzt die ernsthafte Gefahr der Einkesselung von Wagner durch den Zusammenbruch der Flanken“, schrieb Prigoschin. „Und die Flanken weisen bereits jetzt Risse auf und bröckeln.“

Nach Prigoschins Einschätzung hat Bachmut „keinen strategischen Wert“. Der Kampf um Bachmut sei von russischer Seite nur aufgenommen worden, um nach dem Rückzug russischer Truppen aus anderen Teilen der Ukraine das Potenzial der ukrainischen Streitkräfte zu zermürben.

Die Ukraine wehrt seit über 14 Monaten eine russische Invasion ab. Die von ukrainischen Truppen gehaltene Stadt Bachmut im Gebiet Donezk ist seit Monaten der Schwerpunkt der Kampfhandlungen. Seit Wochen wird eine größere Gegenoffensive der ukrainischen Armee erwartet.

