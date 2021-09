Auf offener Berliner Bühne betreibt Markus Söder den Sturz von Armin Laschet - den Rest sollen andere erledigen.

CDU/CSU nach der Wahl

Söder, Laschet und der Stich ins Herz

Auf offener Berliner Bühne betreibt Markus Söder den Sturz von Armin Laschet - den Rest sollen andere erledigen.

von Cornelie Barthelme (Berlin)

Am Tag zwei nach der Bundestagswahl senkt Markus Söder den Daumen. Eine der zahlreichen Begabungen des CSU-Vorsitzenden und verhinderten Kanzlerkandidaten ist, dass er mit dem harmlosesten Gesicht Verhängnisse ins Werk setzen kann. Besonders gern Verhängnisse für andere.

An diesem Dienstag ist der Andere Armin Laschet. Ein Mann, der seit Sonntagabend, 18 Uhr, ein Geschlagener ist - in jeglichem Sinn des Wortes. Anders als die meisten - auch in seiner Partei - allerdings sieht Laschet das mit den sämtlichen Bedeutungen etwas anders. Trotz der sich abzeichnenden Niederlage redet er am Wahlabend über einen Auftrag für eine Regierungsbildung mit ihm als Kanzler, am Montagnachmittag dann sagt er: „Wir sind überzeugt, dass eine Regierung unter Führung der Union das Beste wäre für das Land.“ Und dass er schon mit den möglichen Koalitionspartnern spricht.

Nicht sagt Laschet irgendein Wort, das als Gratulation an den Wahlsieger Olaf Scholz verstanden werden könnte. Und nichts irgendwie Präzises sagt er auch zum Thema Fraktionsvorsitz. Wie die Dinge wirklich liegen, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit das einzige einflussreiche Amt sein, über das die CDU für die kommenden vier Jahre verfügt.

Weil Laschet ja aber weiter Kanzlerhoffnungen hegt, will er nicht jetzt Fraktionschef werden. Sondern erst, falls die ihn trügen. Das sagt er nicht so. Aber dass er sich wünscht, der seitherige, Ralph Brinkhaus, solle einfach mal kommissarisch im Amt bleiben. Normalerweise wählt die Fraktion den Vorsitzenden zu Beginn der Legislatur für ein Jahr - und dann für die restlichen drei.

Recht verstanden will sich Laschet also ganz schlicht absichern. Für jeglichen möglichen Fall. Und auch den schier unmöglichen.

Bis Dienstagnachmittag gibt es dazu keine weiteren Informationen aus der CDU. Und keine weiteren Kommentare von irgendwem. Dann treten CSU-Vorsitzender Markus Söder und der oberste Christsoziale in Berlin, Alexander Dobrindt, auf. Letzterer ist gerade von der Landesgruppe - die jetzt ein Viertel der schwer geschrumpften Unionsfraktion stellt - als Chef bestätigt worden. Und nun kündigt er an, am Abend die Fraktionschef-Wahl zu leiten. „Ich höre nur“, sagt Dobrindt, „es gibt Diskussionen ob man eine Entscheidung vielleicht vermeiden könnte.“ Die Fraktion aber brauche „Arbeitsfähigkeit, Ordnung, Stabilität.“ Könne also nicht. Das geht gegen Laschet.

Und ist nichts gegen das, was dann folgt.

„Spannende Zeiten für Deutschland, schwere Zeiten für die Union“ - so beginnt Söder. Und dann legt er sich - ohne ihn auch nur erwähnen - Laschet zurecht. „Schwere Niederlage“, sagt Söder, da gehöre es sich, „Olaf Scholz zu gratulieren“. Und das tue er jetzt „weil das bislang kaum erfolgt ist“. In Bayern nennt man derlei Quadratwatsch’n. Es ist nur die erste. Nummer zwei: „Wahlergebnis akzeptieren und nicht über alle mathematischen Möglichkeiten versuchen, eines herbeizureden, das uns versagt geblieben ist.“ Nummer drei: „Wir müssen diese Lage auch innerlich annehmen.“ Nummer vier: Zum Regieren „braucht es eine gesellschaftliche und auch moralische Legitimation“. Nummer fünf: „Die besten Chancen Kanzler zu werden hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig.“

Aus den Kulissen der Bayerischen Landesvertretung jubelt und jauchzt unüberhörbar Macchiavelli, der Grandseigneur der politischen Ranküne. Jeder Satz Söders ist eine Stichelei. Und mindestens der mit der Moral ein Stich direkt ins Herz.

Für eine kleine Stunde kochen die Emotionen hoch. Und auch die Spekulationen. Überlebt Laschet die Attacke? Kommt es am Abend in der Fraktionssitzung zum Showdown? Plötzlich schwirren Namen durchs Regierungsviertel: Friedrich Merz. Norbert Röttgen. Jens Spahn. Und immer heißt es dazu: Tritt Laschet gegen den an - verliert er. Und gegen Brinkhaus auch.

Aber Söder hat Telefonate mit Laschet erwähnt. Und dann heißt es plötzlich: Kompromiss! Einigung! Vor Beginn der Sitzung erklärt Brinkhaus, angesichts der „sehr unübersichtlichen Gemengelage“ wolle er für die Fraktion „einen harmonischen Start haben, dem muss sich ganz viel unterordnen“. Wird er gewählt - dann nur für sechs Monate.

Was das für Laschet heißt? Vor der Sitzung sagt einer, der sein Direktmandat an die AfD verloren hat, in aller Öffentlichkeit: „Er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf.“ Hinter verschlossenen Türen hört der Kanzlerkandidat dann, wenn auch nur vereinzelt, er müsse weg. Und redet stur einfach weiter von Jamaika-Verhandlungen. Ein Söderscher Daumen ist also nicht genug. Und das Verhängnis fällt aus. Wenigstens jetzt und gleich.

