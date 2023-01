Klausur im Kloster Seeon: Die CSU weiß auch in der Opposition, wie man als kleine Partei groß rauskommt.

International 3 Min.

„Weiß-blau statt woke"

So inszeniert sich die CSU als Oppositionspartei mit Gewicht

Klausur im Kloster Seeon: Die CSU weiß auch in der Opposition, wie man als kleine Partei groß rauskommt.

Von Cornelie Barthelme (Seeon)

Man muss sich Markus Söder als einen glücklichen Menschen vorstellen. Zumindest was die Umstände angeht. Die sind strahlend an diesem Dreikönigstag. Zumindest was Kloster Seeon angeht und das Wetter. Weiß-blau wie in der Landeshymne beschworen lacht der Himmel herab auf den Ober-Bayern - und wieder sieht sich die CSU im Bunde mit dem, auf den sie sich in ihrem Namen bezieht. Söder schaut zwar grimmig bei seinem großen Auftritt mittags um zwei. Aber das meint er nicht so. Er will nur ernst wirken. Den Umständen angemessen. Die ja, jenseits von Seeon, deutlich weniger strahlend sind. Für die Republik. Aber auch für die CSU.

Ein Jahr Berliner Ehe zu dritt Der Ukraine-Krieg hat das erste Jahr der deutschen Ampel überlagert. LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme hat eine Zwischenbilanz gezogen.

In Berlin hockt sie seit der Bundestagswahl vor gut 15 Monaten in der Opposition. Nach 16 langen und bisweilen bis fast zum Bruch turbulenten Regierungsjahren mit der CDU und mit Angela Merkel als Kanzlerin ist schon das eine Krise, wenn auch eine individuelle. Dazu kommen diverse weitere allgemeine - vom russischen Überfall auf die Ukraine mit vielen und heftigen Folgen für Deutschland bis zur historisch hohen Inflation. Und die Union - also auch die CSU - kann zwar vorschlagen und fordern in einem fort. Am Ende entscheiden andere. Konkret: ein anderer. Der Sozialdemokrat und Bundeskanzler Olaf Scholz.



Söder, der selbst gerne Kanzler geworden wäre, sich aber nach vielem Hin und Her bei der Schwesterpartei nicht einmal als Kandidat durchsetzen konnte, hat sich in den ersten Ampel-Monaten mit Kommentaren zur Bundespolitik deutlich zurückgehalten. Je näher aber die Landtagswahl in Bayern rückt - umso mehr dreht er auf. Der 8. Oktober mag dem Wahlpublikum noch weit weg scheinen: Söder hat schon den Parteitag elf Monate zuvor zum Wahlkampfauftakt gemacht. Und jetzt kommt ihm die Aufmerksamkeit für die Seeon-Klausur - wo ja die Bundestagsabgeordneten tagen, die sogenannte Landesgruppe in Berlin - gerade recht.



Anspruchsvolle Agenda, Gäste von Rang

Zwar ist, einerseits, das Interesse des Publikums nicht mehr ganz so groß wie zu Regierungszeiten. Andererseits hat Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ein Programm hingelegt, das keine andere Bundestagspartei auch nur annähernd schafft. Sämtliche wichtigen Themen sind nicht bloß auf der Agenda, sondern mit Gästen von Rang gleichsam unterlegt. Krieg? Professor Carlo Masala von der Münchner Uni der Bundeswehr. Russlands Großmachtstreben? Die Ministerpräsidentin der Republik Moldau, Natalia Gavrilita. Inflation? Die Finanzbeziehungen von Bund und Ländern? Der Ex-Wirtschaftsweise Professor Lars Feld. Und so fort. Dobrindt weiß, dass mit der Macht auch die Aufmerksamkeit schwindet, erst recht der Medien, erst recht für die gern als „bayerische Regionalpartei“- geschmähte CSU - und hält also dagegen, mit allem, was er bieten kann.



Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas, aber irgendwie der einsame. Die anderen sind die Schrittmacher - wir laufen hinterher. Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern

Das ist, zuallererst, natürlich Söder. Und dann er selbst. Beide sind Experten für Attacken mit Abendnachrichten-Garantie. Und die Themen sind ja da, die Ampel liefert sie fast täglich. Die Patzer von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD)? Er habe den Kanzler ja, sagt Söder, am Vortag kurz getroffen, aber Scholz habe nichts dazu gesagt. Dafür tut Söder es jetzt: „Schlicht und einfach überfordert, und zwar von vorne bis hinten. Kurz und gut: Aus iss eigentlich.“ Die Silvesterkrawalle in Berlin? „In Europa“, sagt Dobrindt und rückt die deutsche Hauptstadt mal rasch an die Seite von Ungarn und Polen, „wissen wir, dass die Rechtsstaatlichkeit umgesetzt werden muss“ - sonst könne „das finanzielle Sanktionen haben“; das könne in Deutschland „auch so funktionieren“, via Länderfinanzausgleich. Die Kampfpanzer für die Ukraine? „Falsch“, sagt Söder, dass die so spät bestellt würden. Und: „Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas, aber irgendwie der einsame. Die anderen sind die Schrittmacher - wir laufen hinterher.“ Die CSU jedenfalls ist dafür, alles zu liefern: Leopard 1 und Leopard 2.

Die Blicke gehen 2023 nach Berlin, Bremen, Bayern und Hessen Drei deutsche Bundesländer bestimmen 2023 ihre Landtage neu - und schon im Februar wiederholt Berlin wohl die Chaos-Abstimmung vom Herbst 2021.

Bleibt noch die Gesellschaftspolitik, für die, schilt Söder, die Ampel mehr übrig habe als für Wirtschaft und Sicherheit. „Woke-Wolke“ nennt er sie - und meint alles mögliche von Gendern bis zur Freigabe von Cannabis-Konsum. Aber, sagt Söder, „bei uns“ - und er meint erstens Bayern und den Satz zweitens ernst - „gilt weiß-blau statt woke“. Und über ihm lacht der Himmel.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.