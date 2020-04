So haben Christen das Corona-Ostern erlebt

Christen in aller Welt haben unter nie da gewesenen Rahmenbedingungen Ostern gefeiert. Eindrücke aus Luxemburg, dem Vatikan und Israel.

Christen in aller Welt haben unter nie da gewesenen Rahmenbedingungen Ostern gefeiert. Wegen der Corona-Kontaktverbote fanden Gottesdienste in leeren Kirchen statt. Viele Feiern wurden im Internet, über Facebook, Youtube oder auch im Fernsehen übertragen – so auch die Ostermesse am Sonntag im Vatikan.

Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie hat Papst Franziskus in seiner Osterbotschaft einen Kurswechsel gefordert ...