So gedenkt die Welt der Auschwitz-Befreiung vor 75 Jahren

Vor 75 Jahren wurde das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz befreit. Das "Luxemburger Wort" hält Sie über die zentrale Zeremonie und weitere Gedenkfeiern auf dem Laufenden.

Mit Veranstaltungen an zahlreichen Orten wird am Montag der Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren begangen. Die zentrale Zeremonie mit zahlreichen Ehrengästen, darunter Großherzog Henri und Premierminister Xavier Bettel, fand am Nachmittag in Polen in der Gedenkstätte am Standort des ehemaligen Konzentrationslagers statt.

Premier Xavier Bettel und Großherzog Henri vertreten Luxemburg in Auschwitz. Foto: AFP

Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda bezeichnete den Holocaust in seiner Rede als grausamstes Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. "Vor 75 Jahren endete hier der monströseste Albtraum, der fünf Jahre zuvor begonnen hatte", sagte Duda. Zwar hätten sich die Nazis bemüht, vor Kriegsende alle Zeichen des Vernichtungslagers zu zerstören, das sei ihnen aber nicht gelungen. "Die Zeugen wurden gerettet, der Ort wurde erhalten und zum Symbol des Holocaust." Dieses Gedächtnis von Auschwitz müsse erhalten bleiben, so Duda.



7 Ein Holocaust-Überlebender legt an der Todeswand in Auschwitz einen Blumenkranz nieder. AFP

um weitere Bilder zu sehen. Ein Holocaust-Überlebender legt an der Todeswand in Auschwitz einen Blumenkranz nieder. AFP Mehr als 200 Überlebende haben an der Gedenkfeier teilgenommen, darunter der Deutsche Hermann Höllenreiner. AFP Aus aller Welt kamen die Überlebenden zu der Gedenkfeier nach Polen. AFP Hermann Höllenreiner, Holocaust-Überlebender, besucht das ehemalige deutsche nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ Eine Familienangehörige eines Überlebenden macht während des Gedenkakts ein Handyfoto. AFP Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legte bei der Gedenkfeier einen Kranz an der Todeswand nieder. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ Rund 7000 Gefangene waren noch am Leben, als die Rote Armee Auschwitz am 27. Januar 1945 befreite. AFP

Zu einer versöhnlichen Geste kam es im Vorfeld der Feier: Nach Verstimmungen zwischen Polen und Israel reichte Israels Präsident Reuven Rivlin seinen polnischen Kollegen zu einem Besuch ein. "Wir möchten der polnischen Nation heute die Hand geben und bitten, dass wir erneut auf den Weg zurückkehren, den wir gemeinsam gehen können", sagte Rivlin bei einer Begegnung mit Duda in der Gedenkstätte. Es gehe darum, den kommenden Generationen Respekt für die Geschichte sowie für Frieden und Toleranz zu vermitteln.

Der polnische Präsident Andrzej Duda spricht bei der zentralen Gedenkfeier. AFP

Duda hatte nicht an der Holocaust-Gedenkfeier am Donnerstag in Yad Vashem mit rund 30 Staats- und Regierungschefs teilgenommen - aus Protest dagegen, dass die Organisatoren ihm kein Rederecht einräumen wollten. Die polnische Beteiligung am Kampf gegen die Nationalsozialisten sei ignoriert worden, daher habe er nicht an der Jerusalemer Feier teilnehmen können, hatte Duda sein Fernbleiben gegenüber Rivlin begründet. Beide Länder streiten seit längerem um die Geschichtsdeutung zum Holocaust und die Rolle Polens bei der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten.

Für den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Gattin Elke Büdenbender war es der erste Besuch in Auschwitz-Birkenau. Sie machten vor der Gedenkfeier einen Rundgang im ehemaligen Stammlager Auschwitz I, bei dem sie von drei Holocaust-Überlebenden begleitet, darunter Mano Höllenreiner. Im Alter von neun Jahren wurde er gemeinsam mit seiner Familie von den Nazis nach Auschwitz verschleppt. "So etwas darf nie mehr wiederkommen", sagte Höllenreiner vor dem Abflug zu Journalisten. Es sei ganz schlimm, "dass es schon wieder so viele Nazis gibt". Er könne deswegen manchmal nachts schon nicht mehr schlafen. "Das ist eine Schande für Deutschland", sagte Höllenreiner.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen das Tor mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei" während der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Steinmeier sagte, man dürfe nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern müsse es als bleibende Verantwortung begreifen, "den Anfängen zu wehren, auch in unserem Lande". Dies sei auch die Bitte der Überlebenden. "Die Zeiten sind andere heute, die Worte sind andere, die Taten sind andere, aber manchmal, wenn wir in diese Zeit schauen, haben wir den Eindruck, dass das Böse noch vorhanden ist."

Am Vormittag hatte Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue drei Holocaust-Überlebende empfangen. Im Mittelpunkt des Gedenkprogramms in der deutschen Hauptstadt steht ein Konzert in der Staatsoper Unter den Linden, zu dem am Abend Bundeskanzlerin Angela Merkel und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erwartet werden.

In Paris sprach Präsident Emmanuel Macron am Vormittag vor 200 Menschen, darunter 50 Überlebende der Konzentrationslager, am Shoah Memorial. Macron würdigte die 76.000 Juden, die aus Frankreich deportiert worden waren, und geißelte ein "unerträgliches Wiederaufleben des Antisemitismus". Erst kürzlich hatte das französische Innenministerium einen Anstieg der Zahl antisemitischer Handlungen vermeldet. "Wir werden den Antisemitismus, den Rassismus in all seinen Formen, den Hass, der am helllichten Tag auftaucht, wie der, der sich im Schatten und in der Anonymität verbirgt, verfolgen", sagte das Staatsoberhaupt.

Dov Landau, Holocaust-Überlebender aus dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz, zeigt während der Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz seine Häftlingsnummer. Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

In Rom regte Papst Franziskus am Holocaust-Gedenktag die Menschen zu einem Moment der Stille an. Das Gedenken helfe, "nicht gleichgültig zu werden", schreibt das Kirchenoberhaupt auf Twitter. Und weiter: "Wenn wir die Erinnerung verlieren, machen wir die Zukunft zunichte." Bereits bei seinem Mittagsgebet am Sonntag hatte der Papst Katholiken in aller Welt für den 27. Januar zu Innehalten und Gebet aufgerufen. Angesichts der "ungeheuren Tragödie" der Schoah sei "Gleichgültigkeit nicht statthaft und Erinnerung eine Pflicht". Jeder müsse im eigenen Herzen sagen: "Nie wieder!", so der Papst.



Wenn wir die Erinnerung verlieren, machen wir die Zukunft zunichte. Der Jahrestag des Holocausts soll uns eine Mahnung sein, innezuhalten, in der Stille zu verweilen und Gedächtnis zu halten. Es hilft uns, um nicht gleichgültig zu werden. #TagdesGedenkens — Papst Franziskus (@Pontifex_de) January 27, 2020

In New York warnte UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Ausbreitung des Antisemitismus weltweit. „Wir müssen dieses Phänomen als das benennen, was es ist“, sagte Guterres am Montag bei einer Gedenkveranstaltung im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Der wachsende antisemitische Hass löse eine globale Krise aus. Der UN-Chef führte Verbrechen gegen Juden in den vergangenen Wochen in den USA an, betonte aber vor allem den signifikanten Anstieg antisemitischer Taten in Europa. In Frankreich und Großbritannien hätten die durch Judenhass motivierten Verbrechen deutlich zugenommen. Guterres erwähnte auch den Anschlag auf eine Synagoge in Halle im vergangenen Oktober.

Einen besonderen Schwerpunkt setzte am Montag der rheinland-pfälzische Landtag, indem er erstmals am Holocaust-Gedenktag die Verfolgung Homosexueller in den Mittelpunkt seiner Sitzung stellte. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bat im Rahmen des Gedenkens an die Opfer der NS-Diktatur um Entschuldigung für die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller nach 1945. Zudem kritisierte sie die neue Rechte. "Die fortgesetzte Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer auch in Rheinland-Pfalz war bitteres Unrecht", so Dreyer am Montag während der Gedenksitzung des Landtags in der rheinhessischen Gedenkstätte KZ Osthofen.

Am Abend findet in Esch-Alzette eine Gedenkzeremonie die Opfer der Shoah statt. Sie beginnt um 19 Uhr auf der Place de la Synagogue. Um 20 Uhr folgt ein Konzert im Escher Theater. Ausrichter ist MemoShoah Luxemburg, eine Vereinigung geschichtsinteressierter Bürger.



Am 27. Januar jährt sich zum 75. Mal die Befreiung der Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um. Einheiten der sowjetischen Roten Armee befreiten damals rund 7000 noch lebende Häftlinge. Viele von ihnen starben jedoch innerhalb kurzer Zeit an den Folgen von Hunger, Krankheiten und Erschöpfung. (dpa/AFP/KNA)

Dieser Text wird laufend aktualisiert.