In Prag fand anlässlich der Aufhebung der Corona-Maßnahmen ein riesiges Freiluft-Bankett statt. Auf Masken und Sicherheitsabstand wurde weitgehend verzichtet.

So feiern die Tschechen das Ende der Maskenpflicht

(dpa/AFP/jt) - Tschechien hat nach mehr als drei Monaten die Mundschutzpflicht fast ganz abgeschafft. Sie gilt seit Mittwoch flächendeckend nur noch in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen.

Die Regierung in Prag begründete die Lockerung mit der stabilen Entwicklung bei den Coronavirus-Fallzahlen. Ausgenommen sind einige Corona-Hotspots im Osten des Landes sowie die Prager U-Bahn. Die Pflicht, selbst im Freien eine Maske zu tragen, war bereits vor mehreren Wochen ausgelaufen. Tschechien war mit der Einführung des Maskenzwangs Mitte März einer der Vorreiter in Europa gewesen.

Bereits am Dienstagabend feierten rund 2.000 Menschen auf der historischen Prager Karlsbrücke einen symbolischen Abschied von der Corona-Krise. Sie nahmen an einem Festbankett an einem mehr als 500 Meter langen Tisch teil, zu dem sie selbst Speisen und Getränke mitbrachten. Auf Fotos des Events tragen nur wenige der Teilnehmer Masken. Die Tischnachbarn sitzen zudem eng beieinander. Auf sozialen Medien gab es Kritik an der sorglosen "Corona-Abschiedsparty".

"Ein Bissen vom Sandwich des Nachbarn"

Initiiert wurde die Aktion von dem als exzentrisch geltenden Kaffeehausbesitzer Ondrej Kobza. "Wir wollen das Ende der Coronavirus-Krise feiern, indem wir Menschen zusammenbringen und zeigen, dass sie keine Angst mehr davor haben, einander zu begegnen oder einen Bissen vom Sandwich des Nachbarn zu nehmen", sagte Kobza zur Nachrichtenagentur AFP. "Die Gesellschaft sollte keine Angst haben. Andernfalls werden wir eine Wirtschaftskrise und ein Konjunkturtief haben, und das wird noch mehr schmerzen als Covid-19", fügte er hinzu. Experten der WHO warnen jedoch, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei sei.

Der Rückgang des Tourismus habe den positiven Effekt, dass die Stadt wieder den eigenen Einwohnern diene, teilte Prags Oberbürgermeister Zdenek Hrib mit. In der Hauptsaison wäre eine solche Aktion unter normalen Umständen nicht möglich.



Tschechien kam relativ glimpflich durch die Covid-19-Krise. Bis Mittwoch meldeten die Behörden des Landes 11.954 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Es gab 349 Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung.

