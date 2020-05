Corona hat vielerorts die Pläne für große Feiern zum Gedenken des Kriegsendes zunichte gemacht. Doch weltweit wurde der Victory Day trotzdem begangen - auf stillere Weise. Eine Bildergalerie.

So erinnert die Welt an das Kriegsende vor 75 Jahren

Victory Day - 75 Jahre Kriegsende. Ein Dreivierteljahrhundert nach dem Sieg über den Nationalsozialismus, der so viel Tod und Elend über Europa und die Welt gebracht hatte. Es hätte vielerorts eine große, überwältigende Feier werden sollen. Ein Fest mit Militärparaden, mit großen Reden, mit hochdekorierten und hochbetagten Veteranen. Auch ihr Fest. Wohl ihr letztes großes Jubiläum.

Doch dann kam Corona und machte alle Pläne zunichte. Groß, pompös - das war nun nicht mehr möglich. Selbst der russische Präsident Wladimir Putin musste seine Siegesparade ein paar Nummern kleiner konzipieren. Das Weltkriegsgedenken 2020, es wurde auf stillere, ungewöhnlichere Weise gefeiert. Mit Altbewährtem - etwa der englischen Königin, selbst Augenzeugin des Krieges, die sich in einer Ansprache an ihr Volk wandte. Und mit Neuem - etwa Veteranen, die in voller Uniform im Kreise ihrer Familien feierten, statt bei Paraden aufzutreten.

Unsere Bildergalerie mit Impressionen aus aller Welt:

um weitere Bilder zu sehen. Königin Elizabeth II. wandte sich am Freitagabend in einer Rede an die Nation. Foto: AFP Der neunjährige Ross Payne schreibt mit Kreide die Wörter "VE Day" (Victory in Europe Day) auf die Straße in North Warnborough westlich von London. Foto: AFP Am Victory Day saßen zahlreiche Menschen vor ihren Häusern und feierten informelle Siegespartys wie hier in North Warnborough Foto: AFP Auch in Harrogate in Nord-Yorkshire wurde im Vorgarten gefeiert. Foto: AFP Zur Feier des Tages servierten Gastgeber in Portslade diese Cupcakes mit dem Union flag, der britischen Flagge. Foto: AFP Der britische Premierminister Boris Johnson unterhielt sich per Videoschalte mit dem 102 Jahre alten Veteranen Ernie Horsfall. Foto: AFP US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump nahmen an einer Gedenkveranstaltung am World War II Memorial in Washington, DC teil. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Heinrich Bedford-Strohm (von links nach rechts), Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Dompredigerin Petra Zimmermann , Erzpriester Radu Constantin Miron und Georg Bätzing, der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, haben im Berliner Dom die zentralen Veranstaltungen zum Gedenken an den 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges begonnen. Foto: dpa "Heldenstadt Moskau" heißt es mit Blick auf das Weltkriegsgedenken auf der Installation am Triumphbogen, der an den russischen Sieg über Napoleon 1812 erinnert. AFP Foto: AFP Ehrenamtliche haben in Ilyinskoe in der Stadt Kaluga ein altes Bunker aus dem Krieg gereinigt. Foto: AFP Foto: AFP In Sankt Petersburg fährt eine feierlich geschmückte Korvette auf dem Fluss Neva vor. Foto: AFP Der 96-jährige Kriegsveteran Asek Urmanbetov aus Bishkek feiert das Jubiläum zwar in seinem Haus, aber in voller Uniform. Foto: AFP Auch der 96-jährige Veteran Aspek Djumashev aus einem Dorf bei Bishkek feiert in kleinem Kreis - aber mit seiner Familie. Foto: AFP





