SNCB begrenzt die Zahl der Personen an Bahnsteigen

Sonne und Temperaturen knapp über 20 Grad ziehen viele Menschen in Belgien ans Meer – die nationale Bahngesellschaft zieht die Notbremse.

(jwi) - Die belgische Bahngesellschaft SNCB begrenzt am Dienstag und Mittwoch an den Brüsseler Bahnhöfen die Anzahl der Personen an den Bahnsteigen, um Gedränge zu vermeiden. Laut Medienberichten wurden zusätzliche Zäune errichtet. Denn viele Menschen in Belgien wollen in diesen Tagen mit dem Zug ans Meer.

So hatten sich in den Morgenstunden an den Bahnhöfen in Richtung Küste lange Warteschlangen gebildet. Security-Mitarbeiter, welche die Zahl der Passagiere zählen sollten, seien vom Ansturm schnell überfordert gewesen.

Fahrgäste drängten sich in den Abteilen und standen zwischen den Sitzreihen. Personen ohne Sitzplatz wurden gezwungen aus dem Zug auszusteigen. Zeugen berichten zudem, einige Passagiere hätten sich in den Toiletten der Personenwagen vor den Beamten versteckt. Es kam zu Protesten.

Live de #BruxellesMidi #SNCB accès limité aux trains et la règle de la "fenêtre" n'est pas encore d'application ... ça promet ! Un avis ou une réaction @SNCB @GeorgesGilkinet pic.twitter.com/cHjWZhr4Qn — Gianni Tabbone (@giannitabbone) March 30, 2021

Die SNCB ruft daher die Reisenden auf, nach Alternativen Ausschau zu halten und appelliert an die Reisenden, das Touristen-Barometer für die belgische Küste im Auge zu behalten. Die Onlinekarte zeigt an, welche Orte aktuell am meisten besucht werden.

„Aufgrund des guten Wetters sehen wir derzeit zu viele Fahrgäste in den Bahnhöfen, um in die Züge zur Küste einzusteigen. Die SNCB rät daher dringend davon ab, an die Küste zu fahren und empfiehlt, ein weniger stark frequentiertes Reiseziel zu wählen“, heißt es.

Veel kustgangers in Brussel-Noord pic.twitter.com/P4NY2NNuJt — VRT NWS (@vrtnws) March 30, 2021

Das hohe Fahrgastaufkommen habe die SNCB gezwungen, eine „Stop-and-Go“-Prozedur einzuführen, so die Sprecherin weiter. Konkret bedeutet das, dass die Bahngesellschaft Fahrgäste abweisen kann.





