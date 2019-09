Die Polizisten sollen die persönlichen Daten von Journalisten, die in Polizeidatenbanken gelagert wurden, an Dritte weitergegeben haben.

Slowakische Polizisten sollen ermordeten Journalisten ausgespitzelt haben

Die Polizisten sollen die persönlichen Daten von Journalisten, die in Polizeidatenbanken gelagert wurden, an Dritte weitergegeben haben.

(dpa) - In der Slowakei sind drei hochrangige Polizisten festgenommen worden, die Journalisten ausgespitzelt haben sollen. Das berichtete die Zeitung „Dennik N“ am Donnerstag in ihrer Onlineausgabe. Unter den mehr als zwei Dutzend Betroffenen sei auch der im Februar 2018 ermordete Enthüllungsjournalist Jan Kuciak gewesen. Dieser hatte über Verfilzungen von Politik und Wirtschaft geschrieben.

Die Festgenommenen stehen demnach im Verdacht, Informationen aus Polizeidatenbanken an einflussreiche Unternehmer weitergegeben zu haben, darunter persönliche Daten wie Autokennzeichen. Einer der Oligarchen sitzt in Untersuchungshaft, weil er verdächtigt wird, den Mord an Kuciak in Auftrag gegeben zu haben. Dabei war auch Kuciaks Verlobte Martina Kusnirova erschossen worden.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zu dem Doppelmord nach Medienberichten in dieser Woche abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass möglicherweise bereits im Herbst Anklage erhoben werden kann. Der Mordfall hatte in der Slowakei zu Massenprotesten und im März 2018 zum Sturz des damaligen Ministerpräsidenten Robert Fico geführt.