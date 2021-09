Während man in einigen europäischen Ländern über neue Restriktionen nachdenkt, heben Dänemark und Schweden alle Corona-Beschränkungen auf.

International 3 Min.

Skandinavien

Die letzten Masken fallen

Während man in einigen europäischen Ländern über neue Restriktionen nachdenkt, heben Dänemark und Schweden alle Corona-Beschränkungen auf.

Von Helmut Steuer (Stockholm)

In vielen Ländern Europas wird derzeit über die vierte Corona-Welle und mögliche neue Einschränkungen diskutiert. Nicht so in Dänemark und Schweden. Beide Länder haben die Aufhebung aller Restriktionen angekündigt. Den Anfang macht Dänemark, das am Freitag seine Restriktionen abschafft.

Die Regierung hat versprochen, die Restriktionen nicht länger als notwendig aufrechtzuerhalten. An diesem Punkt sind wir jetzt angelangt. Magnus Heunicke, dänischer Gesundheitsminister

Die Pandemie sei „unter Kontrolle“. Nicht ohne Stolz erklärte Dänemarks Gesundheitsminister Magnus Heunicke, dass sein Land ab dem 10. September sämtliche Restriktionen aufheben werde. „Die Regierung hat versprochen, die Restriktionen nicht länger als notwendig aufrechtzuerhalten. An diesem Punkt sind wir jetzt angelangt“, sagte der Sozialdemokrat. Gleichwohl betonte er, dass die Pandemie noch nicht vorüber sei. „Wir werden nicht zögern, sehr schnell zu handeln, wenn die Pandemie wieder wichtige Funktionen unserer Gesellschaft bedroht.“

Passanten spazieren über den Strøget, die zentrale Einkaufsstraße von Kopenhagen. Davor ist ein ausgeblichenes Schild zu sehen, auf dem "God sommer og god afstand" ("Guten Sommer und guten Abstand") geschrieben steht. Dänemark hebt am Freitag die restlichen im Land geltenden Corona-Maßnahmen auf. Foto: dpa

Bereits seit dem 1. September müssen Däninnen und Dänen keinen Corona-Pass beim Besuch von Restaurants, Fitness-Zentren und Frisören mehr vorlegen. Vom 10. September an ist ein Nachweis über die vollständige Impfung oder eine überstandene Infektion auch nicht mehr bei einem Besuch von Diskotheken, Nachtclubs und Großveranstaltungen nötig. Im Prinzip sind damit sämtliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben.

Schwedens Corona-Sonderweg: Eine Zwischenbilanz Wenig Restriktionen, deutlich mehr Tote als die Nachbarländer: Seit Monaten wird kontrovers über Schwedens Corona-Sonderweg diskutiert. Wie geht es dem Land nach knapp einem halben Jahr mit Covid-19?

Die Aufhebung der Restriktionen erfolgt jetzt, obwohl Dänemark immer noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 73 verzeichnet. Nachbar Schweden, der von Beginn der Pandemie einen Sonderweg ohne umfassenden Lockdown beschritten hat, kommt momentan nur auf einen Wert von knapp über 65,3. Auch ist die Belegung in den dänischen Krankenhäusern mit Covid-Patienten zuletzt wieder gestiegen.

Innenpolitischer Druck

Dass die Regierung die Restriktionen dennoch abschaffen will, liegt am Druck der Opposition auf die Minderheitsregierung von Mette Fredriksen. Mehrere Oppositionsparteien fordern seit Längerem, dass Covid-19 nicht mehr als eine Pandemie definiert wird, die die Gesundheit der Bevölkerung wesentlich bedroht, also beispielsweise eine Gefahr für den ordnungsgemäßen Betrieb eines Krankenhauses darstellt. Mit dieser bislang geltenden Definition traten Restriktionen automatisch in Kraft, sobald bestimmte Inzidenzwerte erreicht wurden. „Diese Automatik war eine Überreaktion“, meint Per Larsen, Gesundheitsexperte der oppositionellen Konservativen.

Diese Regeln gelten in Luxemburg und den Nachbarländern Ein Besuch bei Freunden in Metz, ein Bier auf einer Terrasse in Trier - was ist gerade eigentlich erlaubt? Die Corona-Regeln im Überblick.

Grund für die Lockerungen ist auch die hohe Impfrate. 73 Prozent aller Dänen sind vollständig geimpft. Ganz zufrieden ist die Gesundheitsbehörde allerdings nicht: Denn die Impfbereitschaft bei 20- bis 34-Jährigen ist zuletzt deutlich gesunken. Deshalb forderte der Gesundheitsminister noch einmal nachdrücklich Menschen in dieser Altersgruppe zur Impfung auf.

Dänemark hatte bereits im Frühjahr trotz relativ hoher Inzidenzen einige Restriktionen zurückgenommen. So galt die Maskenpflicht in vielen Bereichen nicht mehr. Nach mehr als vier Monaten konnten die Dänen auch wieder Restaurants besuchen. Geschäfte und größere Einkaufszentren konnten ebenfalls nach wochenlangen Schließungen wieder öffnen. Voraussetzung war ein negativer Covid-19-Test.

Kritiker warnen vor Experiment

Die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsidentin Mette Fredriksen hatte während der Corona-Pandemie zunächst einen relativ harten Kurs gefahren: Restriktionen wurden eingeführt, sobald die Infektionszahlen nach oben schnellten. Im Gegensatz zu mehreren anderen Ländern trug die Bevölkerung im kleinen Königreich die Einschränkungen mehrheitlich mit.

Viele Dänen haben die Lockerungen herbeigesehnt. Doch es gibt auch Kritik an dem Beschluss. Das sei zu früh, kommentieren Dänen in den sozialen Netzwerken. Andere wollen auch künftig eine Maske tragen, obwohl sie dies nicht mehr müssen. Und einige fürchten, dass die Aufhebung der Restriktionen ein gefährliches Experiment ist.

Die Corona-Lage in Luxemburg und der Welt Neuinfektionen, Todesfälle, Impfungen: Auf der Überblickseite von wort.lu finden Sie alle wichtigen Zahlen zum Verlauf der Pandemie in Luxemburg, Europa und der Welt – die Angaben werden täglich aktualisiert.

Ähnliche Stimmen sind auch in Schweden zu hören. Dort hat die rot-grüne Minderheitsregierung Anfang der Woche beschlossen, die wenigen Restriktionen, die es noch gibt, ab dem 29. September aufzuheben. „Wir sind wegen unserer erfolgreichen Impfkampagne sehr weit gekommen“, begründete Gesundheitsministerin Lena Hallengren den Beschluss. Tatsächlich sind in Schweden bereits 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Aufhebung der Restriktionen bedeutet, dass es bei öffentlichen Veranstaltungen wie Fußballspielen und Konzerten, aber auch bei privaten Feiern keine Begrenzungen der Personenzahl mehr gibt. Auch Restaurants dürfen wieder alle Tische besetzen.

Wir werden lernen müssen, mit dem Virus umzugehen. Lena Hallengren, schwedische Gesundheitsministerin

Bei Veranstaltern und Gastronomiebetreibern löste die Entscheidung große Erleichterung aus. Allerdings warnte Ministerin Hallengren, dass die Aufhebung der Restriktionen nicht das Ende von Covid-19 bedeute. „Wir werden lernen müssen, mit dem Virus umzugehen“, sagte sie und fügte hinzu, dass „Restriktionen umgehend wieder eingeführt werden, wenn sich die Lage verschlechtert“. Einige Virologen kritisierten das Vorgehen der schwedischen Regierung. Für sie kommt die Aufhebung zu früh.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.