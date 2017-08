(dpa/müs) - Die niederländischen Behörden haben Millionen mit einem Insektizid verseuchte Eier aus Supermärkten zurückrufen lassen. Der Verzehr der Eier mit dem Aufdruck X-NL-40155XX könne gesundheitsschädlich sein, warnte die Lebensmittelaufsichtsbehörde am Dienstag.



Die Eier enthalten eine zu hohe Dosis des Läusebekämpfungsmittels Fipronil. Fipronil kann in hoher Dosis Schäden an Leber, Schilddrüse oder Niere verursachen, sagte eine Sprecherin der Lebensmittelbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Der Stoff sei auch in anderen Eiern gefunden worden, allerdings in einer niedrigeren Konzentration.

In der vergangenen Woche war das Insektizid in den Eiern von zunächst sieben Geflügelbetrieben gefunden worden. Ein Unternehmen hatte es benutzt, um Läuse auf den Höfen zu bekämpfen. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Daraufhin waren alle 180 Kunden des Schädlingsbekämpfungsunternehmens kontrolliert worden. Bislang wurde in den Eiern von 30 Geflügelbetrieben das schädliche Insektizid entdeckt.



Luxemburg bis jetzt nicht betroffen



Von den betroffenen Eier wurden wahrscheinlich keine nach Luxemburg geliefert. Jean Brasseur von der Veterinär-Verwaltung gibt vorsichtig Entwarnung: "Bis jetzt haben wir noch keine Mitteilung bekommen und da das Verfahren bereits seit dem 20. Juli dauert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass keine dieser Eier nach Luxemburg geliefert wurden. Mit Sicherheit kann ich das allerdings nicht sagen"



Wenn ein europäisches Land verseuchte Lebensmittel entdeckt, prüfen die Behörden, in diesem Fall die niederländischen, wohin diese verkauft wurden. Über ein Schnellwarnsystem werden dann die betroffenen Länder informiert. Allerdings kann so ein Prüfungsverfahren dauern, da die Lebensmittel oft über viele Händler und in mehreren Etappen verkauft werden. Bisher hat Luxemburg keine Warnung erhalten, sollte sich daran in den kommenden Tagen etwas ändern, wird eine Rückrufaktion gestartet.



Der niedersächsische Agrarminister Meyer hat die Rückgabe von betroffenen Eiern aus Belgien und den Niederlanden empfohlen. In Nordrhein-Westfalen hatte das Landwirtschaftsministerium bereits am Sonntag den Rückruf der betroffenen Eier veröffentlicht. Es handele sich insgesamt um 2,9 Millionen Eier, von denen 875.000 in den Handel gelangt seien, hieß es dort.



Fipronil werde vielfach als Pflanzenschutzmittel genutzt, in der Tiermedizin werde es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung bei Tieren, die als Lebensmittel genutzt werden, sei dagegen nicht erlaubt.