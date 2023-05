Ein moderner Wohlfahrtsstaat soll für starke Puffer gegen wirtschaftliche Krisen sorgen, betonen die beiden Autoren.

Sind die Sozialsysteme in der EU stabil genug?

Von Anna Diamantopoulou und Nicolas Schmit *

Der Weg der EU hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und größerer Widerstandsfähigkeit wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir anerkennen, dass die Bereiche Wirtschaft, Industrie, Arbeit und Soziales miteinander verknüpft sind und sich ergänzen. Wir bewegen uns in hohem Tempo auf unsere Ziele in puncto Klimaneutralität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu, dürfen dabei aber nicht aus den Augen verlieren, dass auch unsere Sozialsysteme mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten müssen. Das EU-Modell der sozialen Marktwirtschaft hat sich bewährt, aber angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, müssen wir prüfen, ob unsere sozialen Sicherheitsnetze ausreichend stabil sind – und zwar nicht nur hier und heute, sondern auch im Hinblick auf die Zukunft.



Obwohl die europäische Wirtschaft in den letzten Jahren angesichts der diversen Krisen eine bemerkenswerte Widerstandskraft gezeigt hat, haben Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen jetzt mit drastisch steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen zu kämpfen, und die Inflation ist nach wie vor hoch. Während die Armut in den letzten zehn Jahren zurückgegangen ist, hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft. Die Pandemie hat die bestehenden Ungleichheiten vergrößert, was auf mögliche Lücken bei der Angemessenheit und Deckung des Sozialschutzes hindeutet.



In der Anfangsphase der Pandemie spielte der Wohlfahrtsstaat mit der raschen Einführung und Ausweitung von Kurzarbeitsprogrammen und der Nutzung der Digitalisierung zur Ermöglichung von Telearbeit und Online-Unterricht eine entscheidende Rolle. Diese Maßnahmen sicherten uns wertvolle Zeit, in der wirksame Impfstoffe entwickelt wurden und Schlüsselarbeitskräfte weiterhin äußerst wichtigen Aufgaben in den Bereichen Verkehr, Dienstleistungen und Pflege nachgehen konnten.

Der Faktor Demografie und seine vielen Facetten

Auf dem informellen Treffen der Ministerinnen und Minister für Beschäftigung und Soziales am 4. Mai in Stockholm erörterten wir die Herausforderungen und Chancen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung und einer alternden Bevölkerung und wie die Möglichkeiten für einen angemessenen und nachhaltigen Sozialschutz genutzt werden können. Während des Treffens haben wir uns mit dem Bericht der hochrangigen Expertengruppe zur Zukunft des Sozialschutzes und des Wohlfahrtsstaats in der EU befasst, in dem die Auswirkungen wichtiger Megatrends auf die Gestaltung und den Umfang der Sozialsysteme und ihre Finanzierung beschrieben werden.



Im Bericht wird hervorgehoben, dass ein moderner Wohlfahrtsstaat für starke Puffer gegen wirtschaftliche Krisen sorgen und in unterstützende Maßnahmen investieren sollte, die den Menschen bei wichtigen Übergängen in ihrem Leben helfen, einschließlich des Übergangs vom Berufsleben in den Ruhestand. Schlussendlich werden laut Bericht eine hochwertige Ausbildung und entsprechende Kompetenzen, erschwingliche Angebote in den Bereichen Betreuung, Pflege und frühkindliche Bildung sowie eine inklusive soziale Sicherheit und Gesundheitspolitik wesentliche Bestandteile der künftigen wirtschaftlichen und sozialen Widerstandsfähigkeit der EU sein.



Wir müssen eine nachhaltige Finanzierung für einen widerstandsfähigen und anpassungsfähigen Wohlfahrtsstaat sicherstellen. Angesichts des steigenden Bedarfs werden neue Finanzierungsquellen benötigt. Jeder ausgegebene Euro ist eine Investition mit einer langfristigen Rendite.

Wir müssen weiterhin die Schwächsten in der Gesellschaft schützen, damit sie nicht in eine generationenübergreifende Armutsfalle geraten und damit denen, die sich bereits in diesem Kreislauf befinden, geholfen wird, wieder herauszukommen. Laut einer Umfrage glauben weniger als die Hälfte der Europäerinnen und Europäer, dass sie die gleichen Chancen wie andere haben, im Leben voranzukommen. Und da mehr als eine von fünf Personen in der EU von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht ist, dürfen wir keine Zeit verlieren.



Der Umgang mit Megatrends

Mit der europäischen Säule sozialer Rechte und dem dazugehörigen Aktionsplan von 2021 übernimmt die EU bereits die Verantwortung für die Verbesserung der Qualität und Verfügbarkeit des Sozialschutzes, um ihr Versprechen über die Schaffung einer Union der Gleichheit zu erfüllen. In den vergangenen zwei Jahren haben sich die EU-Länder auf neue politische Maßnahmen geeinigt, und zwar für die Langzeitpflege, angemessene Mindesteinkommensregelungen, die Bekämpfung der Obdachlosigkeit, eine europäische Garantie für Kinder und überarbeitete Barcelona-Ziele für die Kinderbetreuung sowie einen Aktionsplan für die Sozialwirtschaft.

Die Megatrends, die sich auf den Sozialschutz auswirken, sind bekannt: demografische Veränderungen wie die alternde Bevölkerung, der Klimawandel, der grüne und der digitale Wandel und die sich verändernde Arbeitswelt. Die Menschen sind in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem Maße von diesen Megatrends betroffen, weshalb unsere Sozialsysteme dynamisch und stabil sein müssen.

Ein gut konzipierter Sozialstaat kann asymmetrische wirtschaftliche Schocks abfedern, Schutz vor neuen sozialen Risiken bieten und sicherstellen, dass die Menschen in allen Lebensphasen hochwertige Sozialleistungen erhalten. Es gibt keine Wunderlösungen. Es gibt jedoch viele Ideen und der Bericht der hochrangigen Expertengruppe bietet interessante Denkanstöße für die kommenden Monate und Jahre.

* Anna Diamantopoulou ist frühere EU-Kommissarin aus Griechenland; Nicolas Schmit ist EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte.

