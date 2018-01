(dpa) - Mit einem Feuerwerk an den Champs-Élysées hat Paris ins neue Jahr gefeiert. Pünktlich um Mitternacht stieg am Triumphbogen am Ende der Prachtstraße ein kurzes Pyrotechnik-Spektakel in den Himmel. Ansonsten sind Raketen und Böller in der „Stadt der Lichter“ an Silvester verboten. Auf Bildern des Fernsehsenders BFMTV war eine dichte Menschenmenge auf den Champs-Élysées zu sehen - zu der Feier waren mehrere Hunderttausend Menschen erwartet worden.

Der Jahreswechsel in der französischen Hauptstadt stand wie schon in den Vorjahren unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Um auf die Champs-Élysées zu kommen, mussten Besucher ihre Taschen vorzeigen und sich abtasten lassen, querstehende Fahrzeuge und Betonpöller versperrten die Zufahrten.

In ganz Frankreich sollten 99.000 Polizisten und Militärs beim Jahreswechsel für Sicherheit sorgen. Die Behörden des Landes warnen nach den Anschlägen der vergangenen Jahre weiterhin vor einer hohen Terrorgefahr, auch wenn der Ausnahmezustand im November ausgelaufen ist. Zudem werden in der Silvesternacht in Frankreich Jahr für Jahr Hunderte Autos angezündet.

Auch Deutschland feiert friedlich

In Deutschland begrüßten die Menschen das neue Jahr mit zahlreichen Feuerwerken und ausgelassenen Partys. Nach Angaben der Polizei verliefen die Feiern in den großen Städten friedlich. Zur größten Silvesterparty Deutschlands waren Zehntausende ans Brandenburger Tor in Berlin gekommen.

Auch in Köln und Hamburg feierten die Menschen laut Polizei meist friedlich. Rund um die Landungsbrücken und den Jungfernsteig zählte die Feuerwehr in der Hansestadt Zehntausende; auch die Reeperbahn wurde zum Partyzentrum. Auf der Domplatte in Köln herrschte vor einer Konzertbühne Polizeiangaben zufolge ebenfalls eine entspannte Atmosphäre.

Nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren und wegen der erhöhten Terrorgefahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verstärkt.

Einmal um die Welt

Schon Stunden vor Deutschland und Frankreich hatte das Jahr 2018 in vielen Teilen der Welt bereits begonnen. Zuerst war es im Pazifik um 11 Uhr MEZ so weit, dann begrüßte Australien mit einem spektakulären Feuerwerk in Regenbogenfarben in Sydney das neue Jahr. Deutlich ruhiger rutschten die Chinesen ins neue Jahr - denn nach dem chinesischen Mondkalender wird erst in der Nacht zum 16. Februar das neue Jahr begrüßt. Und statt mit einem riesigen Feuerwerk begrüßte das Golfemirat Dubai das neue Jahr mit einer außergewöhnlichen Lichtshow rund um den höchsten Wolkenkratzer der Welt, den Burj Khalifa.

Nach Deutschland feierte Großbritannien Silvester, es folgen Rio de Janeiro in Brasilien (3 Uhr) - wo bei einer der größten Silvester-Partys der Welt rund drei Millionen Besucher erwartet wurden - oder Städte in den USA wie New York (6 Uhr) und Los Angeles (9 Uhr). Als letztes begrüßen Menschen auf der zur Insel-Gruppe Amerikanisch-Samoa gehörenden Insel Tutuila das Jahr 2018. Dort feiern die Bewohner um 12 Uhr MEZ am Montag „Happy New Year!“. Um 13.00 Uhr beginnt auf der Bakerinsel und der Howlandinsel das neue Jahr. Diese sind jedoch unbewohnt.